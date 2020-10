Bystyrepolitiker i Oslo tiltalt for å ha svindlet Nav for 760.000 kroner

Bystyrerepresentant i Oslo, Danny Chaudhry, er tiltalt for grovt bedrageri. Han skal ha mottatt 760.000 kroner i trygd mens han fikk lønn fra et firma.

Ifølge tiltalebeslutningen skal Chaudhry ha mottatt drøyt 762.000 kroner i uførepensjon, uføretrygd og barnetillegg mens han fikk lønn fra et firma han var ansatt i, ifølge tiltalen.

Chaudhry har lang fartstid i politikken i Oslo, og han er i dag representant i Oslo bystyre. Han representerte tidligere FNB, men i fjor meldte han seg ut av bystyregruppa og ble fristilt representant.

Han også vært politiker for Venstre, Frp og Sp.

Bedrageriet skal ha foregått mellom april 2014 og desember 2016. I denne perioden satt ikke Chaudhry i bystyret.

Danny Chaudhry har bakgrunn i flere politiske partier. Han er nå tiltalt for grovt bedrageri. Foto: FNB

Til Aftenposten sier Chaudry at det hele skal dreie seg om en misforståelse som skal ryddes opp i, der han ikke har blitt informert om at han oversteg inntektsgrensen mens han fikk uføretrygd fra Nav.

– Jeg mener jeg hele tiden har gjort det som er riktig. Nav har gjort feil i flere andre saker, hvor folk er blitt straffet uten at det var hjemmel for det. Det samme gjelder meg: Jeg har informert Nav om at jeg jobber, og da bør de si fra om hvor mye jeg har lov å jobbe, sier Chaudhry til Aftenposten.

– Her er det en misforståelse, rett og slett. Når jeg betaler skatt, har jeg gjort det i god tro. Jeg har trodd at dette er lov. Hvis jeg skal jukse, hvorfor skal jeg jobbe og betale skatt da? spør han.

Chaudhrys forsvarer, advokat Zulifqar Munir, vil ikke si noe til NTB om hvordan klienten stiller seg til tiltalen.

– Han vil forklare seg i retten. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier Munir til NTB.

Rettssaken mot Chaudhry går i Oslo tingrett 30. oktober. Dersom han blir dømt, risikerer han fengselsstraff.

