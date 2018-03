Bystyrerepresentant: Frp-arrangementer ikke trygt for unge jenter

Bystyremedlem Mats Ramo (Frp) i Trondheim kaller partiets håndtering av varslersaker en skandale. Han mener partiarrangementer ikke er trygge for unge jenter.

I et leserinnlegg i Adresseavisen tar Ramo, som er tidligere tillitsvalgt i FpU, et krast oppgjør med sitt eget parti.

Han reagerer spesielt på at Frp i helgen bestemte at en nasjonal tillitsvalgt får fortsette i sine verv, til tross for at han har fått flere varsler mot seg. Mannen har overfor NRK innrømmet å ha spurt en 14 år gammel jente om sex, da han selv var 18 år gammel, men hevder det var ment som en spøk.

– Frps håndtering av disse sakene er en skandale. Varslere blir ikke ivaretatt, sier Ramo til avisen.

Han retter kritikken mot leder av organisasjonsutvalget, stortingsrepresentant Helge André Njåstad, som har behandlet varslersakene.

– Så lenge Njåstad og hans kumpaner styrer over etiske spørsmål i partiet, så er det enkelt sagt ikke trygt for unge jenter å delta på partiarrangementer, skriver Ramo.

Helge Njåstad sier til avisen at de tar kritikk internt.

– Det er helt umulig for meg å gå inn i dette konkret, det er ikke i tråd med måten vi behandler saker på i partiet. Slike synspunkter tar vi internt, sier Njåstad.

Han sier at utfallet i varslersaken handler om alvorlighetsgrad, og avviser at mannen det gjelder har foreslått sex.

– Det er masse som må nyanseres. Media kjenner ikke hele bildet, sier han, og understreker at partiarrangementer skal være trygge.

