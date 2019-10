California forbyr pels

California blir den første staten i USA som forbyr all salg av pels, melder BBC.

California har blitt den første staten i USA som forbyr all salg og produksjon av dyrepels, melder BBC.

Innbyggere i staten vil ikke lenger ha muligheten til å produsere klær, sko eller vesker av pels fra og med 2023.

Avgjørelsen er svært populær blant flere dyreaktivistgrupper som har tatt til orde for et slik forbud lenge, melder nettstedet.

Samtidig har guvernør i staten, Gavin Newsom, også signert en ny lov som forbyr bruken av de fleste dyr i sirkus. De dyrene som fremdeles kan tas i bruk inkluderer kun husdyrene hunder, katter og hester.

- California går i spissen når det gjelder dyrs rettigheter, og i dag inkluderer den ledelsen at vi forbyr salg av all pels, sa Newsom i en uttalelse.

Forbudet gjelder imidlertid ikke for skinn, samt hel pels av hjort, sau og geit. Det gjelder heller ikke for utstoppede dyr.

Om du bryter det nye forbudet kan du få en bot på 500 dollar, og om lovovertredelsen gjentar seg vil boten øke til 1000 dollar.

Den nye loven får ros fra flere hold.

- Vi applauderer guvernør Newsom og hans medarbeidere for å forstå at Californias innbyggere ikke vil at deres stat skal støtte eller hjelpe pelsnæringen på noe vis, ble det skrevet i en uttalelse fra Humane Society USA.

Det er riktignok ingen ros uten litt ris, og ikke lenge etterpå kom det kritikk fra talspersonen for Fur Information Council, Keith Kaplan. Han mente at dette forbudet var en del av en «radikal vegansk agenda som bruker pels som et første steg i å bannlyse andre ting vi spiser og går med».