California: Stengte ned i mars - nå blusser smitten opp igjen

California var den første amerikanske delstaten som koronastengte. Nå må de igjen bremse i møte med økende smittetall.

Økende smittetall og sykehusinnleggelser skaper ny koronabekymring i USAs rikeste og mest folkerike delstat California.

I Los Angeles County kunne helsemyndighetene tirsdag rapportere om det høyeste antallet smittetilfeller og sykehusinnleggelser på én dag siden koronaviruset først rammet, melder Los Angeles Times. Tallet er 4244 nye bekreftede smittetilfeller og 2103 sykehusinnleggelser.

Forverringen kommer mens California nå ber mye av næringslivet som fikk åpne igjen i mai om å stenge ned på nytt.

Var tidlig ute i mars

Californias guvernør Gavin Newsom trykket på den store, røde knappen 19. mars og ba folk i hele delstaten holde seg hjemme. Bedrifter og menigheter ble med på laget og la til rette for å delta i både arbeidslivet og på gudstjenester via nett. Guvernøren har flere ganger bedt folk unngå sosiale samlinger – og han har gjentatte ganger uttrykt frustrasjon over dem som ikke følger rådet.

– Covid-19 kommer ikke til å forsvinne med det første, før det kommer en vaksine eller effektiv behandling. Begrens omgangen med folk utenfor din egen husstand. Det er bare sunn fornuft, men tallene antyder at ikke alle bruker sunn fornuft, sier han.

SMITTETALL: I juni blusset smitten opp igjen i California, med over 5000 nye registrerte smittetilfeller per dag mot slutten av måneden. Flere dager i juli har det vært over 8000 nye smittede, med en foreløpig topp på 9439 registrerte smittetilfeller 2. juli. Diagrammet er hentet fra Johns Hopkins University. Foto: (Johns Hopkins University)

De som jobber med folkehelse, gir Newsom mye av æren for at pandemien ble bremset i USAs mest folkerike delstat. Delstaten er for øvrig også verdens femte største økonomi, etter å ha passert Storbritannia i 2017. Men tiltakene gikk hardt ut over næringslivet, og på et tidspunkt hadde over 7,5 millioner søkt om ledighetstrygd i en stat med 40 millioner innbyggere.

Les også: Millioner av mennesker rammes av ny nedstengning verden rundt

Åpnet – og stenger igjen

I mai var Newsom igjen raskt ute, denne gangen med å åpne opp samfunnet igjen. Måneden etter kom det tegn på at viruset var i ferd med å komme tilbake, og i juli måtte guvernøren igjen ta grep. Der smitten blusset opp igjen, måtte barer stenge, og restauranter, vingårder, dyrehager, museer og bowlinghaller var blant dem som bare kunne ha uteområdene sine i bruk. Mandag ble de nye tiltakene utvidet til å gjelde hele delstaten.

I den første runden var også strender og campingplasser blant stedene som ble stengt for å unngå at folk var rundt personer de ikke bodde sammen med. Nå er restriksjonene rettet spesifikt mot innendørsaktiviteter.

Les også: Koronavaksine klar for siste testfase

PÅ SYKKELTUR: Smitteverntiltakene er tilbake. De siste to ukene har tallet på sykehusinnleggelser økt med 28 prosent i California. Antall pasienter på intensivavdelinger har økt med 20 prosent. Bildet viser en far og en datter på sykkeltur på Hermosa Beach i Los Angeles tirsdag. Foto: Apu Gomes (AFP)

Justerer tiltak

Det gjenspeiler den økte forståelsen for hvordan viruset sprer seg. Etter hvert som datamaterialet har vist at det er større risiko for smittespredning innendørs, har Newsom og hans folk justert tiltakene. Det inkluderer ordre om å dekke til ansiktet, men betyr også at utendørsaktiviteter ikke blir underlagt restriksjoner.

I tillegg til de delstatlige tiltakene, har ordfører Eric Garcetti Los Angeles innført et system med fargekoder. Foreløpig er farenivået på oransje, det nest høyeste nivået.

– Rødt er der vi stenger alt igjen – alt, på strengeste nivå. Og jeg vil advare folk og si at vi nærmer oss det, sier Garcetti, som har gjort det klart at han ikke vil nøle med å gjeninnføre restriksjoner.

ADVARER: Ordfører Eric Garcetti Los Angeles har innført et system med fargekoder. Foreløpig er farenivået på oransje, det nest høyeste nivået. - Vi nærmer oss rødt, sier Garcetti. Foto: Robyn Beck (AFP)

Flere tester positivt

Den siste innstrammingen i California kom etter at antallet positive koronatester har økt med rundt 20 prosent de siste ukene og flere i delstaten trenger intensivbehandling.

Så langt har det vært over 330.000 registrerte covid-19-tilfeller og over 7.000 dødsfall. Sammen med Florida, Arizona og Texas har California blitt et sentrum for pandemien, ifølge BBC.

(©NTB)