Cambridge Analyticas direktør suspendert

Cambridge Analyticas (CA) direktør er suspendert etter at han i hemmelige opptak hevdet at selskapet spilte en stor rolle i å sikre Donald Trump valgseieren.

Tirsdag viste britiske Channel 4 opptak der CAs direktør Alexander Nix skryter av det skandalerammede selskapets påståtte rolle i å sikre Trumps knappe valgseier i 2016.

– Vi gjorde alle undersøkelsene, all dataen, alle analysene, all målrettingen, vi styrte den digitale kampanjen, TV-kampanjen og våre data preget hele strategien, sier Nix i Channel 4s opptak, som ble gjort av en reporter som lot som han var en kunde av CA.

Samtidig opplyste styret i selskapet at Nix er suspendert med umiddelbar virkning og i påvente av en «full, uavhengig gransking» av saken. Styret viser til Nix' uttalelser i Channel 4s opptak, samt andre anklager mot direktøren.

Nix sier til BBC at opptakene ble gjort for å sette CA i forlegenhet.

– Vi anser dette som et koordinert angrep fra mediene som har pågått i mange, mange måneder med den hensikt å skade selskapet som hadde noe å gjøre med valget av Donald Trump, sier han.

New York Times og The Observer avdekket i helgen at Cambridge Analytics (CA) hadde samlet inn personopplysninger om 50 millioner Facebook-brukere.

Informasjonen skal ha blitt brukt til å forutsi og påvirke velgernes valg, og resultatene ble solgt til Trumps valgkampstab.

EU-parlamentet og det britiske parlamentet har krevd svar fra Facebook-sjef Mark Zuckerberg på hvordan informasjon om millioner av brukere havnet på avveie.

(©NTB)

Mest sett siste uken