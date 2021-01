Camilla Stoltenberg har tidspunkt for når Norge er ferdig vaksinert

Folkehelseinstituttet mener vaksineringen i Norge kan gå fort - tross en rolig start.

STATSMINISTERENS KONTOR (Nettavisen): Den 27. desember ble Svein Andersen (67) Norges første mottaker av koronavaksine, og i statsminister Erna Solberg påpekte noen dager senere at EØS-avtalen har vært viktig for å sikre Norge tilgang til vaksiner.

Men som Nettavisen skriver søndag, er det samtidig ikke noen EU-land som ligger foran i vaksineringen.

Les mer Israel har allerede vaksinert 12 prosent av befolkningen: Danske forskere slakter EUs vaksineplan

Tre kvartaler

Ifølge den siste tilgjengelig informasjonen er det også slik at Norge vil få 40.000 doser med vaksine i uken. Med det tempoet vil det ta to og et halvt år å vaksinere hele befolkningen. Myndighetene forsikrer samtidig om at det vil komme økt tilgang etterhvert som flere vaksinekandidater blir godkjent.

Søndag kveld holder regjeringen pressekonferanse for å orientere om nye, strenge koronatiltak. Nettavisen er til stede under pressekonferansen, og stiller spørsmål om fremdriften i vaksinasjonen.

På spørsmål fra Nettavisen om hva som er realistisk fremdrift før Norge er ferdig vaksinert, påpeker Camilla Stoltenberg ved FHI at tallet på 40.000 gjelder én av det som skal bli flere vaksiner.

- Til sammen, i løpet av de tre første kvartalene, tror vi, at det vil være dekning til rundt 5 millioner personer i Norge. Dette kommer til å gå fort, og det kan komme til å gå fortere enn det vi har trodd hittil.

Dette betyr altså at fem millioner av Norges befolkning skal være ferdig vaksinert i høst. I et intervju med Nettavisen i etterkant av pressekonferansen sier Stoltenberg at det er sannsynlig at hele den norske befolkningen har fått tilbudt vaksine i løpet av 2021, og kanskje før.

- Har ikke stått på penger

I Israel er 12 prosent av befolkningen vaksinert- 150.000 blir vaksinert hver dag. I Bahrain er 3,5 prosent vaksinert og i Storbritannia er 1,5 prosent vaksinert. Under lørdagens pressekonferanse kommer det frem at omkring 2.200 er vaksinert i Norge i dag - med forbehold at tallet kan være noe høyere på grunn av forsinkelser.

- Burde ikke EU og Norge være i front her?

- Det er noen land som har nødgodkjent vaksinene, og begynt å vaksinere før. Det var et valgt man valgte å ikke gjøre i EU, sier Erna Solberg.

Hun sier de tror dette har vært riktig, for å gi troverdighet til vaksinene i miljøer som har utvist skepsis.

- Det har ikke stått på penger. Vi har vært opptatt av å få frem vaksinen, og vi har jobbet fra tidlig. Jeg får kritikk for å bruke for mye penger, for eksempel for å støtte opp under Gavi eller Cepi, og alle organisasjonene som gjør at vi får frem vaksiner og får levert vaksiner rundt om i verden, sier Solberg.

- Men det har vært viktig for et lite land som Norge å være sammen med EU i en allianse, for å kunne komme foran, også for å få vaksiner til egen befolkning.

