Canadas statsminister beklager at han sminket seg brun

Canadas statsminister Justin Trudeau sier han angrer sterkt på at han sminket ansiktet sitt brunt på en temafest i 2001.

OSLO (NTB, Nettavisen): I forbindelse med en avslutningsgalla i 2001 på en privatskole hvor Justin Trudeau jobbet som lærer, kledde statsministeren seg ut som karakteren Aladdin, skriver magasinet Time, som har publisert et bilde fra festen. Teamet på festen var «arabisk natt».

Faksimile fra nyhetsmagasinet Time som skriver om temafesten Trudeau deltok på i 2001. Foto: Faksimile

Trudeau, som da var 29 år gammel, sier at han burde ha visst bedre.

– Jeg burde ikke ha gjort dette. Jeg burde ha visst bedre, og det gjorde jeg ikke. Jeg beklager på det sterkeste, sier han.

På spørsmål om han tenker at bildet er rasistisk, svarer han følgende:

– Ja, det er det. Jeg tenkte ikke at det var rasistisk på den tiden, men nå vet vi bedre, sier han.

Bilde hentet fra årbok

På bildet ser man at Trudeau, som på festen gikk med turban og kjortel, også sminket hendene sine mørke. Bildet er fra årboken til West Point Grey-akademiet.

Trudeau sier at han også sminket ansiktet sitt da han gikk på videregående da han skulle synge «Day-O», en jamaicansk folkesang av den afroamerikanske sangeren og menneskerettighetsaktivisten Harry Belafonte, skriver Time.

– Jeg angrer sterkt på at jeg gjorde det, sier han.

Forrige uke kunngjorde statsministeren at han stiller til gjenvalg. Valget i Canada er 21. oktober.

Andrew Scheer, Trudeaus hovedutfordrer i valget 21. oktober, kritiserer Trudeaus dømmekraft etter avsløringen av festbildet fra 2001. Foto: Frank Gunn (Pa Photos)

- Mangel på dømmekraft

Andrew Scheer, lederen for det konservative partiet og Trudeaus hovedutfordrer i valget sier fotografiet viser noen «med fullstendig mangel på dømmekraft og integritet, og noen som ikke er egnet til å styre dette landet», skriver The New York Times i sin omtale av saken.

