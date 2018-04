Caritas fortsetter hjelpetilbud for au pairer

Utlendingsdirektoratet har gitt Caritas Norge grønt lys for å fortsette gratis hjelpetilbud for au pairer og vertsfamilier ut 2018.

– Vi ønsker å være et lavterskeltilbud for målgruppen og jobbe forebyggende for å ivareta au pair-ordningens kulturutvekslende formål og hindre misoppfatninger og misbruk av ordningen, sier Anne Nogva, leder av Caritas' au pair-senter, i en pressemelding.

Ved utgangen av fjoråret fikk 2.214 au pairer i Norge gyldig au pair-tillatelse gjennom UDI. I tillegg er det flere hundre au pairer fra EU-land som ikke er registrert.

I 2017 ble 21 personer ilagt karantene for å ha misbrukt au pair-ordningen. Året før var tallet 29 personer. Caritas tror det er mørketall når det gjelder misbruk av ordningen, noe som gjør behovet for en rådgivningstjeneste stort.

Derfor besluttet UDI at Caritas får fortsette sin nasjonale rådgivningstjeneste, som startet opp i august 2017, med mulighet i forlengelse.

Siden oppstarten har au pair-sentrene i Oslo, Bergen og Stavanger fått 950 henvendelser.

– Vi holder generelle informasjonsmøter for både au pairer og vertsfamilier, og tilbyr aktivitetskvelder for nettverksbygging au pairer imellom, forteller Nogva.

Caritas Norge som ble opprettet i 1952 under navnet «Norsk Katolsk Flyktningehjelp», er en hjelpeorganisasjon som arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika.

