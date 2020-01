Carl-Erik Grimstads narkotikapolitiske mageplask

Venstre står aleine i regjeringa om å ville avkriminalisere bruk av narkotika. Derfor krever Venstre at de andre partiene går ut av regjeringa. Mine damer og herrer: Velkommen til Staten Venstre!

Det er noe herlig komisk over denne utgaven av regjeringa Solberg. Den sies å ha vært Erna Solbergs drøm, altså en flertallsregjering av borgerlige partier, noe som knapt har skjedd på denne sida av riksforsamlinga på Eidsvold i 1814.

Flertallskonstellasjonen ble muliggjort da Erna lokka med en revisjon av abortloven, en endring som viser seg å ha berørt i underkant av 10 svangerskap de siste to åra. Noen måneder tidligere hadde Venstre sendt innmeldingsskjema til Ernas lag - «bedre med gjennomslag i regjering enn protest til ingen nytte utenfor».

Gjennomslagene har vært vanskelig å få øye på for alle som ikke har kontor i Venstres hus, og det avgjørende slaget om iskanten i Barentshavet kan Venstre med 99 prosent sikkerhet avskrive som en tapt sak. Olje- og energiminister: Sylvi Listhaug.

Men nå hadde Venstre funnet sin sak: Innstillinga fra Rusreformutvalget, som går inn for avkriminalisering av narkotika til eget bruk. Helseminister Bent Høie (H) hadde uttrykt seg i positive ordelag, og alt så egentlig ut til å gå på skinner. Nå skulle ikke sjuke mennesker med et rusproblem lenger bøtelegges eller settes i fengsel. De skulle få medisinsk hjelp og oppfølging.

Men så skjærer det seg. KrF tar oppskriftsmessig til motmæle mot reformen, og Frp er enig med KrF. Det får liksom være grenser til å ta med silkehansker på narkotikamisbrukerne. Det er da Venstres Carl-Erik Grimstad går på talerstolen:

- Hvis Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet ikke støtter innstillinga fra Rusreformutvalget, må de gå ut av regjeringa!

Dette sa Grimstad, dagen før helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, sier seg enig med KrF og Frp! På vegne av Høyre! Helseminister Høie er altså i mindretall - ikke bare i sin egen regjering, men også i sitt eget parti!

Carl-Erik Grimstads logikk tilsier at Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti skal gå ut av regjeringa. Med det som resultat, at Norge vil sitte igjen med en regjering der kollegiet ser ett-tallet på meningsmålingene.

Og da kunne kanskje den tidligere soussjefen ved Slottet overtatt butikken helt aleine? Som eneveldig monark?

Komikkens skjær hviler altså over regjeringa Solberg - noe som ikke blir mindre synlig når jeg legger til at all kommunikasjon mellom regjeringspartnerne i denne saken foregår via Klassekampen.

Hvilket kanskje sier noe om kommunikasjonslinjene innad i regjeringa?