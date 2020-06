Carl I. Hagen: - Ganske drøyt av Siv

Frp-toppene er ikke i feriemodus ennå.

For den nyvalgte lederen i Oslo Frp, Geir Ugland-Jacobsen, er det ingen selvfølge at Frp-leder Siv Jensen skal toppe Oslo-listen før neste stortingsvalg.

Det blir det bråk av.

- Ganske drøyt å si

– Det er ikke akseptabelt, sa Frp-leder Siv Jensen til NRK om lokallagslederens utspill om å vrake henne fra topplassering på Oslo-listen til valget neste år.

Det får tidligere Frp-formann Carl I. Hagen (76), som leder nominasjonskomiteen i Oslo, til å stusse:

- Det gjør meg veldig forundret. Geir Ugland-Jacobsen har kun stilt ett spørsmål, så dette synes jeg er ganske drøyt av Siv, sier Hagen til Nettavisen.

- Jeg ble ikke fredet

- Jeg var heller ikke fredet i min tid som leder, det må være lov å diskutere hvem som skal lede partiet. Bare se på Venstre, fortsetter han.

Frp-nestoren sier det er opp til Oslo Frps nominasjonsmøte å avgjøre hvem de vil innstille til stortingsplass og at de skal møtes på sensommeren.

- Hvem er din favoritt?

- Jeg har Siv Jensen på plass nummer én, Christian Tybring-Gjedde på plass nummer to og muligens meg selv på tredje, men det har jeg ikke avgjort ennå.

- I så fall må jeg trekke meg som leder av nominasjonskomiteen.

Vil legge ned Oslo Frp

Frp-leder Siv Jensen forventer at Oslo-laget innordner seg og sa til NRK mandag at det er lang tradisjon for at den landsmøtevalgte ledelsen topper valglisten i lokallaget.

– Dette er en liten gruppering i Oslo som velger å prøve å overse alle de vedtak og strategier som resten av partiet har valgt. Det er jo selvfølgelig ikke akseptabelt.

Senere på dagen tok flere fylkeslag til orde for å legge ned hele Oslo Frp.

- Hva synes du om det, Hagen?

- Vi må kunne ha en åpen debatt i partiet, uten at noen skal ta til orde for å legge ned hele fylkespartiet! Dessuten - hvilket fylke skal Siv stille for hvis Oslo Frp ikke kan stille liste fordi fylkespartiet ikke lenger eksisterer og således ikke kan stille liste, spør han.

Vil at Frp skal bli et patriotisk fyrtårn

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen støtter Ugland-Jacobsen, som mener at partiet bør bevege seg i en mer nasjonalliberalistisk retning og bli et patriotisk fyrtårn.

Jensen er ikke enig og mener Frp skal være et liberalistisk folkeparti.

– Det er sånn at når Fremskrittspartiets landsmøte vedtar politikk, strategi og partiledelse, så er det noe man forventer at hele partiet slutter opp om og legger til grunn, sier Jensen.

- Det er helt naturlig at det i et parti er mange strømninger, sånn skal det være, sier Hagen til Nettavisen om den tvisten.