Carl I. Hagen: - Greta Thunberg tror på skremselspropaganda

NEW YORK (Nettavisen) : Greta Thunberg setter New York på hodet etter sin tordentalen i FN mandag. Den svenske 16-åringen vekker reaksjoner over hele verden etter talen i FNs generalforsamling.

En av dem som i helgen var ute og kommenterte alle oppmerksomheten den 16 år gamle klimaaktivisten har fått, er Carl I Hagen.

Han skrev et innlegg der han mente Thunberg-debatten er til å grine av.

Tirsdag ettermiddag er Carl i Hagen på nytt ute på Facebook for å presisere at han ikke har mente å gå til angrep på 16-åringen personlig.

- Jeg ser at enkelte har misforstått min siste melding og tror jeg har rettet kritikk mot Greta Thunberg, noe jeg ikke har. Min kritikk er rettet mot alle de ledere som lytter til henne som om hun var en høyt utdannet klimaekspert med master grader i relevante naturvitenskaplige fag. Min kritikk er mot de mange politiske ledere, lærere og voksenpersoner som har innbilt unge mennesker at verden nærmer seg undergangen og at det er en klimakrise, skriver Hagen.

- Min kritikk er rettet mot de mange som har skremt ungdom med at de 3-5 % menneskeskapte av de totale utslipp (resten er fra naturen selv) av den livsgivende gassen CO2 som det kun er 0,042 % i atmosfæren medfører en farlig oppvarming, skriver han på Facebook.

Hagen sier at Thunberg lar seg lure av skremselspropaganda.

- Greta Thunberg og mange ungdommer tror på denne skremselspropaganda og at CO2 er farlig, men med det utgangspunkt har hun gjort en formidabel jobb og innsats for sin tro og sitt syn. Det er knapt noen annen som har greid å få den oppmerksomhet og gjennomslag for sitt politiske budskap og for de som deler hennes tro er hun selvsagt enormt populær.

- Det er nok mange religiøse og politiske ledere som er misunnelige på Al Gore og klimapanelet som har fått en slik støttespiller som Greta Thunberg! skriver den tidligere Frp-lederen.

Støre: - Sterkt vitnesbyrd

En som er helt uenig med Hagen er Ap-leder Jonas Gahr Støre, som Nettavisen møtte tirsdag ettermiddag.

- Greta Thunbergs tale til FN mandag er en av dagens store «snakkiser». Hvordan opplevde du den?

- Hun er blitt et sterkt vitnesbyrd på hva mange unge mennesker mener. Folk mener mye om henne, men det er bare å gå ut på plassen her og spørre hva de mener. Folk i alle aldre er urolige for det som skjer med klima, og det burde de være for det er alvorlig, sier Støre til Nettavisen - og legger til at:

- I vårt mediesamfunn er hun blitt en sterk røst, en røst vi trenger å høre, men jeg er opptatt av å si at det ikke bare er henne. Det er mange, mange flere.

STØRE: - Hun har valgt en utrolig modig vei og gjør ting med livet sitt som selvfølgelig koster henne mye Foto: Heidi Schei Lilleås

- Håper familien beskytter henne

- Hun er bare 16 år gammel. Gjør du deg noen tanker om hvorvidt hun bør beskyttes i større grad fremover?

- Det håper jeg familien hennes og de som jobber med henne, gjør. Hun har valgt en utrolig modig vei og gjør ting med livet sitt som selvfølgelig koster henne mye, men hun tror på det - og det er verdt å lytte til.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er veldig tydelig på én ting:

- Så skal vi utvikle politikken for det. Det er vår store oppgave.





Trump gjør narr av Thunberg

Donald Trump skal tale til FN på tirsdag, og får sterk kritikk etter utfall mot Greta Thunberg (16).

Etter Greta Thunbergs tårefylte tale i FN mandag, der hun innstendig manet til kamp mot global oppvarming og tordnet mot verdens ledere, tvitret Trump sarkastisk om den glødende engasjerte svenske 16-åringen.

– Hun virker som en veldig lykkelig ung jente som ser fram til en lys og vidunderlig framtid. Så fint å se! skrev han.

