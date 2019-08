Carl I. Hagen: - Spis kjøtt i protest

Frp-veteran Carl I. Hagen lar seg ikke skremme av den nye rapporten til FNs klimapanel.

Endringer i kosthold og landbruk kan føre til store kutt i verdens utslipp av klimagasser, ifølge en ny rapport FNs klimapanel (IPCC) har utarbeidet.

I rapporten vises det blant annet til de store utslippene av klimagassen metan fra husdyr. Samlet sett kommer 23 prosent av de menneskeskapte klimautslippene fra landbruk, skogbruk og annen arealbruk. IPCC kommer ikke med noen tydelig anbefaling om å kutte ut kjøttet helt, men konklusjonen er at et mer plantebasert kosthold og mindre kjøtt kan bidra til mindre utslipp fra kjøttproduksjon.

- Stå på folkens! Spis mer kjøtt!

En som ikke har tenkt til å kutte ned på kjøttet er Frps Carl I. Hagen. Han oppfordrer nå på sin Facebook-side folk til å spise kjøtt i protest mot rapporten.

- Spis kjøtt i protest, skriver han.

- Ser at utsendte byråkrater fra medlemsland i FN nå har laget en ny rapport om klimaet selv omtrent alle tidligere rapporter ikke har slått til i virkelighetens verden. Nå påstår det upålitelige IPCC at vi må spise mindre kjøtt og legge om kostholdet!

- Mitt svar til bedragerne DNS klimapanel er at jeg vil spise enda mer rødt kjøtt (biff).

Verden vil bedras og byråkratene i IPCC overgår nå skredderen og beveren i Keiserens Ny Klær! Å lure så mange så lenge til så høye kostnader for folk flest er beundringsverdig, men jeg lar meg ikke lure! Stå på folkens! Spis mer kjøtt!

Til TV 2, som først omtalte saken, sier Hagen han ikke lar seg skremme av at forskerne har funnet at vi må endre måten vi produserer mat på for å holde klodens temperaturer på et forsvarlig nivå.

– Jeg lar meg overhodet ikke skremme av dette. Det var varmere i 1912, og det var to-tre grader varmere i vikingtiden, enn det er nå, sier Hagen.

Reagerer

En som reagerer på Hagens utspill er leder i Greenpeace, Frode Pleym.

– Jeg synes det er utrolig barnslig. Carl I. Hagen tror jo verken på menneskeskapte klimaendringer eller ulike menneskelig virksomhet som fører til mer bensin på bålet, sier han til TV 2.

Det samme gjør Une Bastholm, talsperson i Miljøpartiet De Grønne.

– Carl I. Hagen er stadig mer i utakt med folk flest. Men dette understreker nok en gang hvorfor Frp og MDG aldri vil sitte i regjering sammen, sier Bastholm blant annet til TV 2.