Carl I. Hagen: - Trine er livredd

Frp-veteran Carl I. Hagen mener Trine Skei Grande frykter Abid Raja.

Det stormer på ny mellom Venstre og Frp, anført av Abid Raja som mener Frps retorikk stinker og er brun propaganda.

- Mens statsminister Erna Solberg (H) og Venstre-leder Trine Skei Grande har bedt om ro, går Abid Raja til stormangrep, sier tidligere Frp-formann Carl I. Hagen til Nettavisen.

- Det setter Erna i en vanskelig situasjon. Der hvor Erna og Trine prøver å slukke et bål, heller Abid bensin på bålet. Det er trist, synes Hagen.

- Det stinker av Frps retorikk

I en ny kronikk i Aftenposten tirsdag skriver Raja at:

«Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk».

Han konfronterer statsministeren direkte:

«Det er ingen anstendighet i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk. Hvilke verdier mener statsministeren at vi skal stå for?»

- En del av hans kamp

- Hvordan tolker du disse utspillene fra Raja, Hagen?

- Det er en del av hans kamp i Venstre. Raja vil ut av regjeringen, og det vil flere av hans støttespillere, tror Hagen.

- Og hvorfor skal de sitte i regjering med Frp når de er så negative til prosjektet, spør han.

Carl I. Hagen (Frp) mener Raja posisjonerer seg for ledervervet. Foto: (NTB scanpix)

- Hvorfor tror du Skei Grande gir full støtte til Raja, men ellers er helt taus taus?

- Jeg tror Trine er livredd for at hun skal bli kastet som leder og derfor ikke tør å ta avstand fra dem som støtter Abid. Det vil jo kunne gjøre Raja enda sterkere, sier Hagen.

Trine Skei Grande sier til TV 2 i Reykjavik at hun ikke har sett den nye kronikken til Raja.

– Jeg har ingen ting å si ut over det jeg sa på lørdag: Erna har sagt at nå må vi skru ned konflikten, og det skal jeg bidra til.

På lørdag bekreftet Skei Grande overfor NRK at Frp kommer med «brun propaganda»:

– Ja, det er helt greit å gi klar beskjed, slik både statsministeren og jeg har gjort når retorikken går for langt og ikke er i tråd med regjeringens politikk.

- Nytt å bruke ord slik Raja gjør

I uken etter valgresultatet som ga 3,9 prosent til Venstre, har mange åpent stilt spørsmål ved om Skei Grande bør lede partiet videre - for det vil hun.

Carl I. Hagen reagerer sterkt på Rajas ordbruk:

- Vi har ikke sett ord som «brun propaganda» og «stinker» før. Dette er nytt og kommer fra en som nettopp kritiserer ordbruken til Frp.

- Ganske artig

- Hva tror du skal til for å roe gemyttene i regjeringen nå?

- Det vil ta ta tid, men nå må alle de fire partiene sette seg ned, sammen og hver for seg, og tenke over hva som skal til for å vinne valget i 2021. De må se på arbeidsformen og Granavolden-plattformen, ta inn over seg FNBs sterke posisjon og se på om det er grunnlag for et videre samarbeid mellom de fire partiene, sier Hagen - som selv er skeptisk til det.

- Hvordan opplever du å følge denne feiden litt fra sidelinjen?

- Det er ganske artig, sier Hagen.

Nettavisen har vært i kontakt med Skei Grande og Raja for en kommentar til Hagens påstander.

Venstre-rådgiver: - Svært skadelig for partiet

Dagens Næringsliv (DN) skriver tirsdag ettermiddag om et internt Venstre-forum, hvor det reageres kraftig på de gjentatte Frp-angrepene fra Raja.

– Du risikerer å bli leder for en branntomt. Da hjelper det lite å stige opp av asken som en fugl føniks, skriver politisk rådgiver for byrådet i Bergen, Peder Lofnes Hauge - og fortsetter:

– Det er sikkert godt ment når Venstres visepresident i Stortinget skriver åpne leserbrev til statsministeren i Aftenposten, men jeg blir litt oppgitt. Og fortvilet: Fordi: Når Abid Q. Raja i praksis nesten kaller Frp for nazister og brunmaler de, og samtidig fremstår som en slags moralsk overdommer overfor statsminister Erna Solberg, så er jo dette svært skadelig for partiet vårt.

En av dem som har likt innlegget er Guri Melby.

