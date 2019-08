- Rasister skal bekjempes - ikke anerkjennes, Hagen! skriver SV-politiker Akhtar Chaudhry. Nå får han svar av Carl I. Hagen.

Torsdag morgen gikk SV-politiker Akhtar Chaudhry hardt ut mot Frp-nestor, Carl I. Hagen i sin blogg på Nettavisen.

Foranledningen til innlegget var at Carl I. Hagen mandag uttalte i Dagsavisen at SIAN-medlemskap bør være helt forenelig med å være Frp-politiker. Det har både Siv Jensen og Chaudhry uttrykt sin sterke misnøye mot.

Det får derimot Hagen til å reagere:

- Jeg anser ikke SIAN som en rasistisk organisasjon og det står i vedtektene at rasister og nazister ikke kan være medlem. Organisasjonen bekjemper Islam som et politisk styringssystem med sharialover hvor disse står over lover vedtatt av politiske og valgte medlemmer, skriver den mangeårige Frp-mannen i en epost til Nettavisen.

- Lovlig

Chaudhry skriver i innlegget sitt at Hagen ikke er alene om synet på SIAN, og peker på blant andre lokallagsleder Anne Elisabeth Østreng på Nesodden og ordførerkandidat John Brungot på Nesodden som forsvarere av organisasjonen.

- Dette er et pill råttent parti hvor altfor mange har tvilsomme meninger og holdninger. Om disse meningene ikke er direkte rasistiske, så er de i alle fall med på å gi anerkjennelse til rasister i vårt samfunn, fortsetter han.

Hagen har på sin side en helt annen oppfatning av saken.

- Bekjempelse av det islamske styringssystem er lovlig som bekjempelse av andre systemer med ikke voldelige midler er det. SIAN bygger på rettsstaten og demokratiske styringsprinsipper noe det islamske styringssystem ikke gjør, mener han.

Eget spørsmål

Videre mener Chaudhry at Hagens utspill ikke kan tolkes på noen andre måter.

- I SV mener vi at i en tid hvor en terrorist og rasist har gått til åpent og bevæpnet angrep på muslimer i Norge, er Hagens utspill ikke noe annet ment enn å sende et budskap til alle rasister i Norge: Kjør på. Muslimer kan og skal tas! Dette er forkastelig, Hagen, skriver han.

Selv har Hagen et eget spørmål han mener alle SV-ere bør kunne besvare:

- Hvordan kan tilhengere av sharialover over menneskebestemte lover være medlemmer av SV?