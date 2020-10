Carl I. Hagen mener USA må velge mellom to onder: Denne kandidaten ville han stemt på

Carl I. Hagen synes det er vanskeligere å bestemme seg om Biden eller Trump enn du kanskje skulle tro.

STORTINGET (Nettavisen): Det er knyttet stor spenning til USA-valget 3. november.

To aldrende menn er i hovedrollene: Sittende president Donald Trump (74) utfordres av Demokratenes Joe Biden (77).

Se videointervju med Carl I. Hagen øverst i saken!

Nettavisen snakket med Frp-veteran Carl I. Hagen (76) like etter at forslaget til statsbudsjett for 2021 var lagt frem.

- Hvem håper du vinner valget i USA?

- Det er merkverdig at du får to sånne kandidater, som veldig, veldig mange misliker, begge to, og de fleste som stemmer på den ene, gjør det fordi de ikke vil ha den andre, sier Hagen til Nettavisen.

- I valget mellom to onder ...

- Men i valget mellom to onder så går jeg for ... Se og hør hva Hagen ville stemt i videoen øverst!

Kritikken hagler og aksjekursene falt på Wall Street etter Donald Trumps melding tirsdag kveld om at han har instruert republikanerne i Kongressen om å stanse forhandlingene om en ny krisepakke.

