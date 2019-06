Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde har abdisert: - Siv Jensen har åpenbart satt foten ned

Alle i Frp sier onsdag ja til bompengeprosjekt til 15 milliarder.

Stortingsflertallet stemmer onsdag for 15 milliarder ekstra i bompenger for å ruste opp E6 ved Lillehammer, E18 i Trøndelag og E6 i Telemark.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) bekrefter i Politisk kvarter på NRK at alle i Frp kommer til å stemme for.

- Ja, dette er bompenger som ble vedtatt allerede i 2015, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Møter ikke til votering

Det er slett ingen selvfølge, for etter Frps landsmøte gikk et flertall mot ledelsen i ønske om bruke 100 milliarder fra Oljefondet for å slette bompengegjelden.

I bresjen for «opprøret»: Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde.

Onsdag «slipper» de å møte i Stortinget, og begge sier de har abdisert som bompengegeneraler.

Dale: - Ingen grunn til å abdisere

- Jeg har i hvert fall ikke tenkt til å abdisere i kampen for å få ned bompenger, sier samferdselsministeren.

På spørsmål om han er glad for dette, svarer Dale:

- Nei, det er jeg ikke glad for, og det er ingen grunn til å abdisere i disse spørsmålene. Det er kun når Frp får gjennomslag at vi reelt sett får ned bompengene i dette landet, sier Dale.

- Jeg vil ikke ha mer bråk

- Vil du ha mer internt bråk, ville NRK-programleder Astrid Randen vite.

- Jeg vil ikke ha mer bråk, men jeg vil ha ned bompengene, og det er det dette til syvende og sist handler om.

Dale sier prosjektene det onsdag gis tilslutning til, er kuttet med åtte milliarder.

Frps krav fra landsmøte og ønske om reforhandle Granavolden-plattformen, har gjort at de fire partilederne møtes i innspurten før ferien.

Ingen konklusjon er så langt klar, men både KrF og Venstre har antydet at dette ikke er aktuelt.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) bekrefter at alle i Frp kommer til å stemme for nye bompengeprosjekt. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Siv Jensen satte ned foten

NRK-kommentator Magnus Takvam analyserer Frps interne situasjon nå slik:

- Det brygget seg opp til en uro i Frp der en del, blant annet Carl I. Hagen, klarte å forene de som er kritiske til Frp-ledelsen fra ulike hold. Det bygget seg opp til en slitsom intern konflikt hos partiledelsen, men Siv Jensen har åpenbart satt foten ned på gruppemøte sist og forlangt disiplin og votering i tråd med det å være et regjeringsparti.

Nettavisen har vært i kontakt med Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde for en kommentar til saken.

Stemmes over onsdag

Her er prosjektene som kommer til å gå gjennom:

10. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E18 på strekningen Langangen-Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark

11. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg-Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag

12. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv-Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland