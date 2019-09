Carl I. Hagen om Greta Thunberg: - Det er til å grine av

Går nok en gang hardt ut mot det han hevder «ikke er noen klimakrise».

- Den 16-årige jentungen Greta Thunberg blir nå lyttet på som en fremragende klimaforsker! Helt utrolig og burde få enhver oppegående voksen person til å tenke seg om.

Slik åpnet Frp-nestor Carl. I Hagen (75) Facebook-innlegget han postet lørdag kveld.

Videre skriver den tidligere politikeren hvordan det visstnok er «stadig flere forskere og professorer som påpeker at det ikke er noen klimakrise».

- Rakker ned på de unges engasjement

Innlegget, som søndag formiddag hadde fått over 6.000 likes, over 950 kommentarer og over 850 delinger, vekker både harme og høster lovord fra Hagens tilhengere.

- Helt vanvittig at ei jentunge blir løftet til skyene som den reneste Messias, skriver en bruker.

- Uansett av hva man måtte mene, står det respekt av hva denne «jentungen» har kart å utrette og skape av engasjement i løpet av halvannet år. Hun kvalifiserer kanskje til og med til å være noe mer enn en «jentunge», mener en annen og får støtte av nok en bruker som mener Hagen er i «ekstremt mindretall som klimafornekter og velger å bruke energien din som velrenommert politiker til å rakke ned på unges engasjement for fremtiden».

KLIMAFORNEKTER: Tidligere Frp-politiker Carl I. Hagen har liten tro på at klimaet på kloden blir verre. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Kun som i «Keiserens nye klær» hvor alle jublet over de fine klær der han gikk naken gjennom den jublende befolkning! skriver Hagen videre og referer til det kjente eventyret av H. C. Andersen.

Hagen trekker deretter fram en «historie» fra den høyreorienterte nettsiden Breitbart, hvor 41 gamle påstander fra 80- og 90-tallet om fremtiden skal ha slått feil.

- Det er til å grine av!



De uforløste spådommene får den mangeårige Frp-lederen til å gi den nåværende regjeringen det glatte lag.

- Og vår regjering vil fortsette å kaste titalls milliarder ut av vinduet som kunne løst problemene og utfordringene på helsevesenet og eldreomsorgen, skriver han og legger til:

- Det er til å grine av!

Lørdag holdt FN klimatoppmøte for unge, og svenske Thunberg var en av talerne.

Den 16 år gamle svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er en av talerne under klimatoppmøtet for unge i FN lørdag. Foto: Jacquelyn Martin (AP)

Sveriges statsminister Stefan Löfven var også å finne i salen da den 16 år gamle klimaaktivisten gikk på talerstolen sammen med tre andre unge aktivister – Bruno Rodriguez fra Argentina, Wanjuhi Njoronge fra Kenya og Komal Karishma Kumar fra Fiji og åpnet møtet

- I går marsjerte millioner av mennesker over hele kloden med krav om reell innsats for klimaet, særlig unge. Vi viste at vi står sammen, og at vi unge er ustoppelige, sa Thunberg.

Rundt 700 unge aktivister var med på klimamøtet for unge, der de skulle dele erfaringer om de negative konsekvensene av klimaendringer og drøfte hva de kan gjøre i sine hjemland.

Rekordstor klimastreik

Skoleelever over hele verden gikk fredag til streik for klimaet – for tredje gang. Demonstrasjonene ble holdt i forkant av at verdens ledere møtes i New York neste uke for å delta på FNs hovedforsamling.

Mandag samles statsoverhodene til FNs klimatoppmøte.

Den globale klimastreiken, eller Fridays for Future, er inspirert av Thunberg, som startet protestbølgen da hun begynte å skulke skolen og sette seg foran Riksdagen hver fredag. Etter hvert har hun fått med seg skoleelever i flere land i protestbevegelsen «Fridays for Future».

I USA var det planlagt over 800 arrangementer fredag, blant annet i New York der byens 1,1 millioner skoleelever hadde fått fri for å klimastreike, ifølge The New York Times.

Globalt deltok om lag fire millioner mennesker, 300.000 av dem i New York, ifølge arrangørene, skriver Reuters.