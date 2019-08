Carl I. Hagen raser: - Det viktigste for Venstre har vært at Frp ikke skal vinne

Frp-nestoren høvler løs mot Venstre etter bompengeløsningen.

Fredag kveld la statsminister Erna Solberg (H) fram en skisse til løsning i den betente bompengestriden i regjeringen, og stilte ultimatum til de andre regjeringspartiene om å godta forslaget innen mandag.

Mangeårig Frp-formann Carl I. Hagen sier han hadde ønsket seg mer.

- Det er ikke i nærheten av det jeg ønsker, å fjerne alle bompengene og finansiere det med oljepenger, men dette er det man har fått til, sier Hagen til Nettavisen.

Hagen er likevel fornøyd og støtter Frp-leder Siv Jensens ja til Solbergs løsning.

- Slik jeg oppfatter det er denne skissen bedre enn det som Fremskrittspartiets landsstyre sa ja til sist, og da er det helt greit. Det er jo fordi Fremskrittspartiet er først og fremt opptatt av å bedre forholdene for bilistene, altså lavere bompenger, sier han.

- Fremmed tankegang for meg

Den siste uken har det pågått en åpenlys dragkamp mellom Fremskrittspartiet og Venstre. Frp har stått fast ved at de ikke vil forhandle mer, mens Venstre har sagt tydelig nei til en bompengeskisse som Frps landsstyre sa ja til forrige helg.

Hagen høvler nå løs mot Frps regjeringspartner Venstre.

- Vi har erfart at det viktigste for Venstre er at Fremskrittspartiets syn ikke skal vinne fram. Venstre har ikke vært opptatt av mer penger til kollektivtrafikk, men av at Fremskrittspartiet ikke skal få gjennomslag for mindre bompenger. Og det er en tankegang som for meg er fremmed, sier Hagen.

Han sier det for han er «helt i orden» at Venstre får penger til kollektivtrafikk.

- Det at det blir bedre tilskudd til kollektivtrafikk, som vi vet Venstre vil ha, det er helt i orden for meg, sier han.

- De som ikke aksepterer er ute

Hagen er tydelig på at dersom Venstre sier nei til avtalen, så må de ut av regjeringen.

- Hvis Venstre sier nei så går de ut av regjeringen. Når statsministeren legger fram sitt forslag til de øvrige regjeringspartiene, så er det i realiteten de som aksepterer løsningen som er med videre i regjeringen - og de som ikke aksepterer det er ute av regjeringen, sier Hagen.

Sent fredag kveld kom imidlertid nyheten om at også Venstre sier ja til Solbergs skisse, og dermed blir det ingen regjeringskrise to uker før kommunevalget.

Hagen viser til at dette ikke er en sak som skal til Stortinget, men mener Solbergs skisse verken ville blitt nedstemt av Arbeiderpartiet eller Senterpartiet.

- Så dette er det Venstre som nå må ta stilling til, om de vil være med i regjeringen og ha litt innflytelse, eller si nei takk og få en prosent og være ferdig i 2021, tordner han.

Ville bruke 100 milliarder

I mai gikk Hagen ut og sa at Fremskrittspartiet må trekke seg fra regjeringen om ikke partiet får betydelig gjennomslag for kutt i bompengene.

Det etter at han noen måneder tidligere fikk Frps landsmøte med seg på et forslag om å bruke 100 milliarder kroner fra overskuddet til det norske oljefondet for å fjerne landets bomstasjoner. Et forslag som Frp-leder Siv Jensen advarte mot.