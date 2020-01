Carl I. Hagen slakter Erna Solbergs nyttårstale: - Bare trist!

- Trist at Erna mener at klima og utslippskutt er vår viktigste utfordring, sier Frp-nestoren, og får kritikk fra miljøorganisasjon.

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen er ikke nådeløs i sin kritikk av statsminister Erna Solbergs (H) etter hennes nyttårstale.

«Er virkelig verdens klimautvikling Norges største utfordring? Det er visstnok Ernas syn etter nyttårstalen! Bare trist!», skriver Hagen på Facebook.

Solberg viet nemlig en stor del av nyttårstalen til klima og miljø, der hun påpekte at utslippene i Norge må reduseres kraftig i årene fremover.

Hun understreket at det vil kreve mye for oss alle.

- Jeg kan ikke love at alt skal bli som før, sa statsministeren.

Se Solbergs nyttårstale lenger ned.

TALTE: Statsminister Erna Solberg (H) fokuserte mye på klima i nyttårstalen som ble tatt opp i statsministerboligen i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Virkning lik null

Uttalelsene får Hagen, som nå er vararepresentant på Stortinget, til å se rødt.

«Det er påstått uten bevis fra eksperimenter eller akseptabel vitenskaplig teori at menneskers utslipp av den livgivende gassen CO2 kan bidra til en såkalt global oppvarming», skriver han, og ramser opp flere påstander han mener Solberg glemte.

Blant annet skriver han at «Norges andel av menneskeskapte utslipp er 0,11 prosent», at «CO2 er mat for alt liv og særlig all plantevekst» og at «3-5 prosent av CO2 utslipp er menneskeskapt, resten er fra naturen».

Også MDG har kritisert nyttårstalen: - Deprimerende og nedslående

«Hvis Norge kuttet alle utslipp ville virkningen på klima være som en liten gutt pisset i havet, altså lik null!», mener Hagen.

Les også Statsminister Erna Solberg har lært en viktig miljølekse av Greta Thunberg

Natur og ungdom: - Bare trist



Hagen får imidlertid sterk kritikk for sin klimafornektelse.

- At noen få fossiler som Carl I Hagen reagerer på at statsministeren tar opp vår tid viktigste sak er bare trist, men jeg synes ikke vi skal vie slike som han noe særlig oppmerksomhet, sier leder i Natur og ungdom, Gaute Eiterjord, til Nettavisen.

TRIST: Leder i Natur og ungdom, Gaute Eiterjord, mener Hagens kritikk av Erna Solbergs klimafokus i nyttårstalene er både trist og en avsporing av klimadebatten. Foto: Heidi Schei Lilleås

Eiterjord synes det hele er en avsporing av klimadebatten.

- Å diskutere om vi i det hele tatt har en klimakrise mens ekstremværet herjer, og for eksempel Australia står i flammer, er en avsporing av klimadebatten. Carl I Hagen har ingen seriøs forskning som støtter synet sitt. Ekstra frekt blir det når det ikke er han som må leve med konsekvensene av klimakrisa, det er det vi unge som må, sier han, og legger til:

- Klimafornektere som Carl I Hagen er heldigvis på vei ut og det blir langt færre av dem. Men at de ennå får oppmerksomhet er trist. Vi burde snakke om å få på plass løsningene på klimakrisa, ikke om vi har et problem. For klimakrisa er her allerede.

- Oppsiktsvekkende av Frp

Eiterjord sier han også reagerer på at Frp lar Hagen uttale seg slik.

- At Carl I Hagen er helt på jordet når det kommer til klima er kanskje ikke så nytt, men det er oppsiktsvekkende at Frp lar han holde på slik. Det viser at det er mange bakstreverske holdninger igjen i Frp når det kommer til klima, og hvis Siv Jensen ønsker at partiet hennes skal være et profesjonelt og kunnskapsbasert parti bør hun rydde opp internt, mener han.

Han er glad for Solbergs klimafokus i nyttårstalen.

- Erna Solberg gjorde selvsagt helt rett i å fokusere på klima i nyttårstalen sin. Jeg skulle ønske hun hadde kommet med nye klimatiltak, og ikke holdt en hånd over oljeindustrien, men hun skal ha ros for å ha løftet temaet til den største delen av talen sin, sier Eiterjord.

Se Solberg nyttårstale:

- Heller lavere skatter

Selv mener Hagen at statsministeren burde fokusere helt på andre saker.

«Personlig synes jeg en bedre eldreomsorg, et bedre helsevesen, en bedre skole, bedre infrastruktur, bedre forsvar, mm. Og lavere skatter og avgifter for folk flest her i Norge er viktigere, altså Bedre for Folk Flest i Norge!», skriver Frp-politikeren på Facebook.

I nyttårstalen varslet Solberg at regjeringen vil lage utslippsbudsjett fra 2021, og at utslippene fra da av må reduseres år for år.

Norge har satt seg som mål å kutte utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 45 prosent fra 2005-nivå innen 2030. Men framskrivingene regjeringen la fram like før jul, tilsier et kutt på snaut 26 prosent.

Solberg oppfordret alle til å bidra ved å velge mer klimavennlig bil og å reise kollektivt og sykle.

- Hver for seg betyr det kanskje ikke så mye, men husk at det er summen av alle de små valgene som avgjør, understreket hun.

- Behov for olje og gass

Utslippene i Norge er nesten like store nå som i 1990, men Solberg pekte på at vi samtidig er blitt én million flere nordmenn, og at økonomien har hatt en formidabel vekst.

Statsministeren la imidlertid sin beskyttende hånd over den norske oljenæringen.

- Selv om verden når klimamålene, vil det være behov for olje og gass. Derfor bør vi ikke avvikle en næring som sysselsetter mange tusen, og som bidrar til å finansiere velferden vår, argumenterte hun.