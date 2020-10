Carl I. Hagen vant nominasjonen i Oppland FrP

Hagen vant nominasjonsmøtet med 16 mot 12 stemmer.

Saken oppdateres.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen vant Carl I. Hagen med 16 mot 12 stemmer mot motstanderen Wenche Haug Almestrand.

Hagen var innstilt på 1. plass på Oppland Frps stortingsvalgsliste, etter at Vestre Toten Frp fremmet forslaget tidligere i år. Lillehammer FrP foreslo Almestrand som listetopp, og de mente ifølge TV 2 at Oppland burde ha en lokal kandidat.

- Jeg forstår godt at noen stiller spørsmål ved at jeg fra Oslo vil stille for Oppland, men de som vil ha meg, sier at siden Oppland har mistet to kommuner, bor det færre her slik at vi har mistet et mandat, har Hagen tidligere uttalt til Nettavisen.

Før voteringen uttalte Almestrand at hun ikke stilte som listetopp dersom hun ikke hadde hatt troa.

GD skriver at det helt frem til søndag har blitt regnet som en 50/50 sjanse for flertall for Almestrand.