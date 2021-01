Carl I. Hagen vil gjøre Oslo-comeback

Carl I. Hagen ble vraket på Oslo-lista til Frp, men vil nå kjempe for å bli nominert.

Frp-nestoren ble selv overrasket da han ble vraket på nominasjonskomiteens liste, til fordel for Aina Stenersen, 3. november.

Nå er ham forberedt på utfordre nettopp Stenersen på nominasjonsmøte 13. mars. Det gjorde han også før 2017-valget, men den gangen trakk Stenersen sitt kandidatur.

Vil ta vurdering

- Jeg regner med å bli foreslått og kan bekrefte at jeg vil takke ja til å bli nominert som nummer tre, sier Carl I. Hagen til Dagbladet.

Fra før av er 76-åringen nominert øverst på stortingslista til Oppland Frp, men mener selv det ikke er noe problem å doble opp.

- Etter valget vil jeg snakke med ledelsen i de to fylkespartiene og foreta en grundig vurdering. Jeg vil representere det fylket partiet er best tjent med. Hvis jeg velger Oslo, vil nummer to på Oppland-lista rykke opp, sier han.

Ketil Solvik-Olsen, leder i det nyansatte interimfylkesstyret i Oslo Frp, mener det er grunn til å være optimistisk for fylkespartiets utvikling etter at man kvittet seg med fylkesleder Geir Ugland Jacobsen.

Nesten hele styret sier ja

Han leder arbeidet med å gjenoppbygge Oslo Frp og mener stemningen nå er preget av «samarbeidsønske, ikke konflikt» internt.

– Valgkomiteen er i arbeid foran årsmøtet og har forespurt alle som satt i styret, om de ønsker gjenvalg, og alle som har svart, sier ja, opplyste Solvik-Olsen onsdag.

Fylkesstyret som ble fjernet før jul, besto av elleve faste medlemmer, men nå er det bare åtte igjen. De tre som er gått ut, er den ekskluderte fylkeslederen Geir Ugland Jacobsen, hans allierte Kent Andersen og tidligere styremedlem Dag Myhre.

Både Andersen og Myhre har meldt seg ut av partiet, ifølge TV 2.

