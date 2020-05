Carl I. Hagen vil til Spania til tross for korona-pandemien: - Akter ikke å følge Ernas råd

- Tåpelig å fraråde utenlandsreiser helt til skolestart, tordner han.

Regjeringen fraråder utenlandsreiser frem til 20. august, men varsler nye vurderinger i juni og juli.

De fleste nordmenn fikk dermed drømmen om en utenlandsferie spolert - men ikke Carl I. Hagen.

- Det er Spania selv som styrer når de åpner grensene, ikke statsminister Erna Solberg (H), sier Hagen til Nettavisen.

- Tåpelig!

Han reagerer på datoen 20. august, selv om det kan kommer endringer etter nye vurderinger 15. juni for Norden og 20. juli for nærliggende land i Europa.

- Erna hindrer dermed alle med skolebarn i å reise ut, skolen har jo startet 20. august. Det er tåpelig, sier Hagen oppildnet:

- Jeg akter ikke å følge Ernas råd!

- Hvorfor er det tåpelig å nevne 20. august?

- I stedet for å nevne en dato som er etter skoleferien, kunne hun bare sagt at dette vurderes fortløpende, for å gi oss litt håp. Det er poenget mitt, sier Hagen.

- Jeg er ikke redd for å bli smittet



Spania har per formiddagen den 18. mai hele 277.719 korona-smittede, hvorav 27.650 døde, ifølge statistikken fra Worldometer.

- Frykter du at du kan bli smittet hvis du reiser til Spania med så mange som er rammet?

- Nei, jeg er ikke redd for å bli smittet. Det kan vi styre selv med vår egen oppførsel, sier Hagen.

- Vi må unngå at noen kan spytte og hoste på oss, og det skal jeg klare.

- Hva skal til for at du/dere reiser til Spania i sommer?

- Vi følger spent med på om spanske myndigheter i juni åpner for å lette på restriksjonene, slik vi ser i Italia og Hellas, sier Hagen.

- Så håper vi at det blir en tur til Spania i løpet av sommeren.

- Litt engstelig - for øyeblikket

76-åringen innrømmer at han er litt engstelig med tanke på å reise utenlands:

- For øyeblikket er jeg det, men vi skal selvsagt være forsiktige, sier han og sikter til seg selv og kona Eli (72).

- Vi skal holde god avstand på stranden og vokte oss vel der det er folkemengder, sier Frps tidligere leder - som i en årrekke har tilbrakt store deler av året i Spania.

- Dit har vi med egne penger og er med å gjenreise samfunnet, sier han.

- Hva gjør dere hvis spanjolene ikke vil ha dere på ferie i sommer?

- Å, det er ikke synd på oss! Eli og jeg har både hus med have og hytte på Lesjaverket, så vi klarer oss.

- Veldig, veldig strenge

- Hva synes du om de norske koronatiltakene?

- Jeg synes de er veldig, veldig strenge, sier Hagen.

Folkehelseinstituttet har i en fersk risikorapport systematisk gått gjennom de forskjellige smitteverntiltakene som er satt inn for å hindre korona-spredning.

Deres vurdering er at de grunnleggende smitteverntiltakene som ble innført fra starten hadde såkalt «moderat» effekt, men at testing og isolering er det eneste enkelttiltaket som er vurdert å ha stor effekt.

Departementet: - Helt ekstraordinært

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier til Nettavisen at koronatiltakene har vært viktige.

- På grunn av de strenge tiltakene har vi klart å få smittespredningen av koronaviruset under kontroll. Derfor kan vi nå åpne opp samfunnet igjen. Hvis vi ikke hadde innført tiltakene 12. mars, kunne Norge ha vært i en situasjon som vi har sett i andre land med overfylte sykehus og et høyere antall døde, sier Erlandsen til Nettavisen.

Oslo 20131107. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Hun sier samtidig at det er naturlig at det er ulike oppfatninger om tiltakene.

- Det er naturlig at det er ulike oppfatninger blant fagfolk om hvordan koronaepidemien bør håndteres. Det er det både i Norge og internasjonalt. Dette er en helt ekstraordinær situasjon som ingen har opplevd tidligere, sier Erlandsen, og legger til:

- Regjeringen har satt ned en uavhengig kommisjon som skal gjennomføre en grundig evaluering av myndighetenes håndtering. Da vil vi få mer kunnskap om hva som har fungert og hva som ikke har fungert, slik at vi lærer til neste gang vi opplever en epidemi.

