Carl I. Hagen vrakes i Oslo: – Ikke noe nytt

Oslo Frp har fremlagt sitt endelige forslag til nominasjonsliste. Der vrakes Carl I. Hagen. – Ikke noe nytt, sier han til Nettavisen.

Oslo Frp har vært gjennom en heftig prosess de siste månedene. Først ble fylkesleder Geir Ugland Jacobsen fjernet, og et interimstyre med Ketil Solvik-Olsen som leder ble opprettet.

Nå har styret lagt frem den siste innstillingen til nominasjonsliste. Siv Jensen får førsteplassen med Christian Tybring-Gjedde på andreplass. Carl I. Hagen hadde tredjeplassen ved stortingsvalget i 2017 - men har mistet plassen. Han er erstattet med Aina Stenersen.

Carl I. Hagen er på ingen måte overrasket over beslutningen.

– De har vel lagt til grunn den opprinnelige innstillingen til nominasjonskomiteen, som ble laget før jul. Det er ikke noe nytt, sier Hagen til Nettavisen.

Hagen ble på senhøsten i fjor nominert til førsteplassen for Oppland Frp, men har signalisert et ønske om å fortsette på listen i Oslo.

I pressemeldingen fra Oslo Frp sier Peter N. Myhre i interimstyret:

– Vi foreslår ny tillit til våre to sittende stortingsrepresentanter, de gjør en god jobb for landet og for byen vår, sier Peter N Myhre fra interimsstyret i Oslo FrP.

Listen toppes av Siv Jensen og Christian Tybring-Gjedde, og er identisk med utkastet som ble fremlagt av nominasjonskomiteen i november.

– Vi har en sterk liste med erfarne kandidater som representer folk flest fra alle deler av byen. Erfaringene fra et rødgrønt byråd i Oslo minner oss om viktigheten av å sikre er sterkt Frp i Stortinget, og unngå en rødgrønn regjering for landet, sier Myhre.

