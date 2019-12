Carlos Ghosn bekrefter at han har forlatt Japan

Den tidligere toppsjefen for Renault-Nissan, Carlos Ghosn bekrefter å ha reist til Libanons hovedstad Beirut fordi han frykter en urettferdig rettssak i Japan.

Ghosn (65) landet i Beirut søndag, meldte flere lokale medier mandag kveld. Bakgrunnen for forflyttingen fra Japan til Libanon er ikke kjent.

I en uttalelse tirsdag bekrefter Ghosn at han er reist til Libanon, men benekter at han unndrar seg rettsforfølgelse.

– Jeg befinner meg i Libanon og vil ikke lenger være et gissel i en arrangert japansk rettsprosess hvor innrømmelse av skyld er forventet, rasismen er ubegrenset og hvor en blir nektet grunnleggende menneskerettigheter, i strid med Japans forpliktelser under internasjonal lov og avtaler, sier Ghosn i en uttalelse som også lover å snakke med medier i neste uke.

Under overvåking

Ghosn er blant annet siktet for å ha beriket seg selv gjennom mistenkelige pengeoverføringer fra selskapet han ledet i to tiår. Han hevder selv at han ikke har gjort noe galt, men sier japanske myndigheter diktet opp siktelsen mot ham for å forhindre en tettere sammenslåing av de to selskapene Nissan og alliansepartneren franske Renault, hvor han var toppsjef i begge selskapene.

En anonym talsmann for den japanske påtalemyndigheten sier til japanske medier at de ikke vet hvordan Ghosn greide å forlate landet ettersom han var under overvåking

Ghosn ble pågrepet på flyplassen i Tokyo i november 2018. Han ble først satt i varetekt, men slapp ut mot kausjon i april i år. Det ble imidlertid stilt som betingelse at han bare kunne oppholde seg på bestemte områder i Japan, og han fikk forbud mot å reise fra landet.

Privat jet

Ghosn skal ha landet på Rafik el-Hariri-flyplassen i Libanon med i et privat jetfly sent søndag kveld, meldte den libanesiske tv-kanalen LBC. En sikkerhetsvakt ved flyplassen bekreftet over DPA at kanalens opplysninger var riktige.

Ghosn har både fransk og libanesisk statsborgerskap og eier en bolig i Beirut. Japan har ingen utleveringsavtale med Libanon.

Libanesiske myndigheter har ikke gitt noen offisiell uttalelse eller bekreftet at Ghosn har ankommet landet.

