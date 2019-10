Carlsberg utvikler ølflaske av papp

Danske Carlsberg, som også eier Ringnes, er i gang med å utvikle en ølflaske laget av trefiber.

Arbeidet med å få på plass en bærekraftig og resirkulerbar ølflaske laget av papp har pågått siden 2015. Fredag kunne den danske bryggerikjempen vise fram to nye prototyper. Begge har en hinne på innsiden laget av polymerer. Selskapet har imidlertid en ambisjon om å lage en 100 prosent biobasert flaske uten polymerer, som er et kjemisk fremstilt materiale.

Utviklingen av flaskene er del av bærekraftsprogrammet Together Towards ZERO, som innebærer en forpliktelse om at alle bryggeriene skal være karbonnøytrale innen 2030.

Carlsberg opplyser at bryggeriet vil samarbeide med Coca-Cola, den svenske vodkaprodusenten Absolut og sminkeprodusenten L'Oréal i arbeidet med å utvikle pappflasker.

