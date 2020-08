Cecilie fant stjålet bil i fellesgarasjen: - Skremmende at kriminelle tar seg til rette

Borettslaget er rammet av en rekke tyverier - nå ble også en stjålet bil funnet i fellesgarasjen: - I Norge er man litt mer naive, sier styreleder.

En sølvgrå Kia har skapt hodebry og uro hos beboerne i Kværnertoppen borettslag i Kværnerbyen i Oslo den siste uka.

Det hele startet da beboer Cecilie Johansen oppdaget den fremmede bilen på hennes parkeringsplass.

Hun rykket umiddelbart ut med et bilde i borettslagets Facebook-gruppe og ba eieren om å flytte bilen «NÅ».

Kort tid senere kommenterte hun innlegget igjen. Da hadde hun vært i kontakt med eieren, og blitt fortalt at bilen var blitt stjålet - fra et helt annet sted i Oslo.

Eieren av bilen opplyste til Johansen at bilen ville bli hentet dagen etter.

- Jeg syntes det er skremmende at kriminelle tar seg til rette og på ukjent vis bruker vårt private parkeringsanlegg til oppbevaring av en stjålet bil, sier Johansen til Nettavisen.

Ble hentet - igjen

Historien om bilen skulle imidlertid ikke slutte der. Ikke lenge etter at Johansen opplyste at bilen var stjålet og at eieren ville hente den, kunne hun opplyse beboerne om at bilen var borte - og at det ikke var eieren som hadde hentet den.

- Det betyr sannsynlig at uvedkommende bruker vår garasje, konkluderte Johansen. Det hersker nå uro over at det kan bo en kriminell i borettslaget.

Teoriene om hva det er som har skjedd er flere, og en kommentar som taler for fremtidig videoovervåkning har fått flere tomler opp.

- Vi må muligens undersøke muligheten for at noen fra innsiden bistår de som utfører disse handlingene, skriver en beboer.

PARKERT: Det var denne bilen som ble parkert på parkeringsplassen til Cecilie Johansen. Foto: Cecilie Johansen

En annen lurte på om plasseringen av den stjålne bilen kan ha noe med nylige sykkeltyverier å gjøre.

Etter at bilen ble borte, tilsynelatende hentet av noen andre enn eieren selv, var den plutselig tilbake i garasjen dagen etter, og det på samme parkeringsplass.

Johansen som disponerer parkeringsplassen skrev under innlegget at hun hadde vært i kontakt med eier på ny, som var vei, og at politiet var på stedet.

Mange nøkler i sirkulasjon

Styreleder i Kværnertoppen borettslag, Cameron Lowell Palmer, understreker at garasjeanlegget ikke er et «sikkert» sted.

- Alle beboere som har en gyldig nøkkel til døra, kan også åpne garasjedøra til den øvre og nedre garasjen, samt sykkelboden, sier han til Nettavisen.

Han råder alle til å ikke lagre noe man ikke vil ha stjålet i fellesarealer som garasjeanlegg og boder.

- Hos alle borettslag som har en underjordisk garasje her i Kværnerbyen, har det en gang vært en stjålet bil. Det er jeg helt sikker på, sier han.

Flere tyverier

Borettslaget er det nyeste og siste borettslaget i Kværnerbyen, og de første beboerne flyttet inn våren 2019. Siden har beboerne blitt utsatt for gjentatte tyverier fra både sykkelboden og den utvendige sykkelparkeringen. I tillegg har det også vært et innbrudd i en leilighet. I Facebook-gruppen har fortvilte beboere de siste månedene lagt ut bilder av avklippede sykkellåser, ødelagte dørbeslag og strippede sykler.

I 2019 ble det forøvrig meldt om 12.657 stjålne sykler til forsikringsselskapene, ifølge Finans Norge. Det er en økning på omtrent 21 prosent fra 2018.

Det er ikke bare-bare å få bukt med tyveriproblemene på Kværnertoppen. Styreleder Lowell Palmer forklarer at det er helt umulig å finne ut av hvem som står bak, uten å dele ut nøkler på nytt.

- Det er så mange nøkler i sirkulasjon. Alle beboere har tilgang til garasjen, i tillegg har posten, elektrikere, anleggsarbeidere og andre tilgang til fellesarealene, samt at flere nøkler har blitt mistet.

Han mener man må anta at alle har tilgang til fellesarealer i borettslag.

- Vi har for eksempel også hatt innbrudd i sykkelboden. Om du setter en dyr el-sykkel til 50.000 kroner der, så er min mening at du ber om at den skal bli stjålet, sier Lowell Palmer.

BORETTSLAG: Det er 212 leiligheter i Kværnertoppen borettslag. Foto: Mediehuset Nettavisen

- Hele ideen er merkelig

Styrelederen, som opprinnelig kommer fra USA, sier han syntes hele ideen om sykkelboder er merkelig, og at de i San Francisco alltid hadde sykkelen inne i leiligheten.

- Men i Norge er man litt mer naive, så folk lar ting stå ute og tenker at det ikke vil bli stjålet eller forsøkt stjålet.

- Det er ingen sikkerhet i garasjen, og jeg tror den største feilen folk gjør er å tro at det er det, fortsetter han.

Styrelederen opplyser at de kan utføre følgende tiltak for å bedre sikkerheten: Installere ekstra dørbeskyttelse mot angrep fra brekkjern, og å gå over til et digitalt nøkkelsystem.

- Men man må være klar over at folk alltid vil prøve å bryte seg inn og stjele, så lenge man etterlater ting i fellesarealer.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med eieren av bilen uten hell. Oslo politidistrikt har heller ikke hatt mulighet til å uttale seg i saken.