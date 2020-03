Cecilie Skog har meldt seg som sykepleier

- Jeg er nok litt rusten, sier hun.

Oslo kommune har siden 28. februar satt kriseberedskap, og fra 11. mars på høyeste nivå.

- Nå passerer vi 2500 personer med helsefaglig kompetanse som har meldt seg til innsats for Oslo. I en krevende situasjon for oss alle, er dette et stort lyspunkt. Jeg blir helt rørt, skriver byrådsleder Raymond Johansen på Facebook.

- Jeg er klar for innsats!

En av dem er eventyrer og fjellklatrer Cecilie Skog (45):

- Nå er det dugnadstid, og nå har jeg meldt meg til tjeneste og er klar for innsats, skriver tobarnsmoren på Instagram.

- Det handler om å vise samhold og solidaritet i en krevende stund! Oslo kommune trenger oss med helsefaglig bakgrunn, legger hun til.

For Skog, som er mest kjent for å bestige verdens høyeste fjelltopper, er også sykepleier:

- Jeg er nok litt rusten, men der er mange oppgaver helse og omsorgstjenesten trenger gode hjelpere til. Jeg vil benytte påvirkningskraften min -og oppfordrer andre til å gjøre det samme, skriver hun.

- Over all forventning

Mandag oppfordret byrådsleder Raymond Johansen (Ap) alle Oslos innbyggere med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede er i aktiv tjeneste, om å melde seg til innsats.

– Kapasiteten er presset i helsevesenet, og vi er veldig glade for alle som ønsker å bidra. Responsen har vært over all forventning, sier Johansen.

I Politisk Kvarter onsdag maner Johansen folk til å være tålmodige for det vil ta litt tid å fordele oppgavene i helsevesenet på dem som nå har meldt seg - inkludert Cecilie Skog.

