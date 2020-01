CEPI finansierer utvikling av vaksine mot det nye coronaviruset

- Det er ingen garantier for suksess, men vi håper dette arbeidet vil bidra til betydelige og viktige framskritt, kunngjør CEPI-leder Richard Hatche.

Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI), som har hovedkontor i Oslo, skal finansiere tre prosjekter med hensikt å utvikle en vaksine mot coronaviruset nCoV-2019, som har krevd flere menneskeliv i Kina.

CEPI skal inngå samarbeid med Innovio, Universitetet i Queensland og Moderna om å utforske og utvikle vaksinekandidater mot viruset, og vil starte med klinisk testing så raskt som mulig.

- Gitt den raske globale spredningen av nCoV-2019-viruset, trenger verden å handle raskt og samlet for å håndtere denne sykdommen, sier administrerende direktør for CEPI, Richard Hatche, i en kunngjøring.

- Det er ingen garantier for suksess, men vi håper dette arbeidet vil bidra til betydelige og viktige framskritt i utviklingen av en vaksine mot denne sykdommen, sier Hatche.

Ambisjonen er å igangsette klinisk testing i løpet av 16 uker.

CEPI driver med utvikling av vaksiner mot nye sykdommer som kan bli epidemier. Organisasjonen ble opprettet i 2017 i kjølvannet av den voldsomme Ebola-epidemien som herjet Vest-Afrika.

«CEPI har handlet i all hast i samråd med Verdens helseorganisasjon (WHO) - som styrer utviklingen av en koordinert, internasjonal respons - for å framskynde utviklingen av en ny vaksine mot den voksende trusselen til nCoV-2019,» lyder pressemeldingen.

