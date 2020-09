Chris Wallace, mannen Trump og Biden frykter

Over 80 millioner amerikanere ventes å følge debatten mellom president Donald Trump og utfordreren Joe Biden. Begge frykter de utspørreren Chris Wallace.

Nettavisen sender debatten natt til onsdag.

72 år gamle Chris Wallace er en veteran i faget og kjent som en uredd journalist. Som sønn av Mike Wallace, som var med på å grunnlegge CBS-programmet «60-minutes» og som i 40 år leverte hardtslående reportasjer i programmet, var det få som ble overrasket over karrierevalget.

Faren sin møtte han imidlertid først som 14-åring, men stefaren Bill Leonard var heller ingen hvem som helst. Han var i en periode president i CBS og lot Chris Wallace få prøve seg alt som 16-åring, først som assistent for legenden Walter Cronkite under Republikanernes landsmøte i 1964.

Aggressiv og ambisiøs

Etter studier ved Harvard, der Wallace var aktiv i universitetets radiostasjon WHRB og ved en anledning ble arrestert under en demonstrasjon og sendte direkte fra fengselet, takket han nei til en plass ved Yale Law School og begynte i stedet som journalist i avisa Boston Globe.

Redaktøren beskrev ham som «aggressiv og ambisiøs», men det gikk ikke lang tid før Wallace var tilbake på TV-skjermen.

Veien gikk først til CBS-eide WBBM-TV, før han i 1975 gikk over til konkurrenten NBC. Der ble han værende i 14 år, blant annet som ankermann i NBC Nightly News. Han var også korrespondent i Det hvite hus der han ikke vek unna for å stille daværende president Ronald Reagan til veggs.

I 1989 flyttet han over til ABC News, der han blant annet ledet programmet Primetime Thursday og dekket den første Golfkrigen med Israel som base.

Fox News

Også i ABC ble Wallace værende i 14 år, før han i 2003 begynte i Fox News der han siden har vært en hardtslående programleder.

I 2009 fikk han det første Fox-intervjuet med daværende president Barack Obama, og han var med på å lede debatten mellom Donald Trump og Hillary Clinton før valget i 2016.

Wallace fikk også det første intervjuet med Trump etter at han hadde tiltrådt. I juli i år fikk han et nytt intervju med Trump der han konfronterte presidenten med alt fra hårreisende Twitter-meldinger og påstander om høy intelligens, til dårlige meningsmålinger og de mange koronadødsfallene i USA.

I et intervju med en annen Fox News-journalist i forrige uke hevdet Trump at Wallace «er kontrollert av den radikale venstresida», vel vitende om at han ikke kommer til å slippe lett unna når journalisten fyrer løs under debatten natt til onsdag.

Intervjuet med Trump styrket Wallaces rykte som hardtslående, noe også intervjuet hans med Russlands president Vladimir Putin gjorde to år tidligere. Hvorfor ender så mange av dine politiske motstandere opp som døde, lød et av spørsmålene Putin fikk under intervjuet, som for øvrig ble belønnet med en Emmy-pris.

Registrert demokrat

Selv om Fox News er kjent som favorittkanalen til Trump, er Wallace ingen populær mann hos presidenten eller hans tilhengere.

På spørsmål om sitt eget politiske ståsted sier Wallace at han har stemt på både demokrater og republikanere i tidligere presidentvalg.

Wallace er imidlertid registrert som demokrat og har pleid omgang med liberale Hollywood-kjendiser som George Clooney.

Påstander om at han også i sitt journalistiske virke favoriserer Demokratene, avviser han tvert. I et intervju med Los Angeles Times i 2016 viste han til en karakteristikk av den legendariske amerikanske fotballtreneren Vince Lombardi.

– Han diskriminerer ingen – han behandler alle som hunder. Det er også mitt syn på politikere, sa Wallace i intervjuet.