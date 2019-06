Christa (24): - Jeg ble bedt om å kle på meg eller forlate Sørenga

Christa Barlinn Korvald (24) ante fred og ingen fare da hun for to uker siden da hun sto med bar overkropp - klar til å stupe uti vannet på Sørenga.

Sammen med kompisen hadde hun tatt turen til Sørenga sjøbad for å ta sitt første bad i Oslo denne sommeren. Idet hun vrengte av seg genseren - uten å ha noe under - kom det reaksjoner.

- Vi sto i bare trusen på bryggen og var klare til å hoppe uti vannet. Så kom det en vekter mot oss som sa det var forbudt å bade på Sørenga. Vekteren ba meg kle på meg eller forlate området, sier hun til Nettavisen.

Dette var ikke første gang hun fikk kommentarer på at hun badet i bar overkropp, men det var første gangen en vekter kommenterte det.

Barlinn Korvald brydde seg ikke noe om kommentaren, og stupte uti vannet - toppløs.

Blir provosert

Til Nettavisen forteller hun at det er provoserende at hun fikk høre at det er et forbud for henne og ikke for kompisen.

- Det var jo nesten ingen andre på badeplassen heller. Det var midt på dagen, rundt 14-tiden, sier hun.

Hun blir irritert og provosert av at det skal være slik, men hun vet at ikke alle liker at kvinner bader toppløse.

- Men det bør ikke være et hinder for at man kan gjøre det. Det er en badeplass og da er det naturlig å vise mye kropp. På 80-tallet badet nesten alle kvinner toppløse, men siden nesten gjør det nå er det flere som reagerer. Alt som er unormalt er rart, sier hun.

24-åringen forteller at hun tror noe av grunnen til at det kommer reaksjoner er at den økende seksualiseringen av kvinnelige overkropper, og som spesielt foregår på Instagram.

- Der blir jo kvinnelige brystvorter sensurert, for eksempel, sier hun.

- Helt i orden



Dagsavisen har snakket med Morten Anker-Nilssen, parksjef i Bymiljøetaten i Oslo. Han forteller imidlertid at det ikke finnes regler på at det ikke er lov å bade toppløs på Sørenga - uansett kjønn.

– Det er helt i orden for oss at publikum bader og soler seg toppløse på Sørenga. Vekterne skal passe på uanstendig oppførsel, folk som utgir seg for å være journalister for å ta bilder av toppløse for eksempel, sier parksjefen til Dagsavisen.

Det er vekterselskapet Skan-kontroll som patruljerer på Sørenga daglig på oppdrag fra Oslo kommune. Anker-Nilssen forteller til avisen at de kommer til å ta opp hendelsen med vekterselskapet.

BADEPLASS: På Sørenga sjøbad i Oslo bruker det å være fullt av folk på finværsdager i hovedstaden. Foto: Skjermdump Google Maps

- Anstendig

FrPs likestillingspolitiske talsperson Silje Hjemdal reagerer på at Barlinn Korvald fikk beskjed om at hun ikke kunne bade toppløs.

- Nei til «nippelpoliti!», sier Hjemdal til Nettavisen.

Hun mener at unge mennesker selvsagt skal kunne bade toppløse på offentlige badesteder.

- Dette er godt innenfor hva som oppfattes anstendig i Norge, sier hun og legger til:

- Jeg utfordrer alle som ikke liker dette til å fortelle hva slags kvinneundertrykkende kleskode de ønsker på offentlige badesteder.