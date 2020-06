Christer Tromsdal frikjent

Finansmannen er frikjent av lagmannsretten.

Den 51 år gamle finansmannen Christer Tromsdal er frikjent for å ha leid inn torpedoer til å skade en faglig meddommer i en straffesak mot seg selv i 2012. Det er dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Et eldre ektepar i Vollen i Asker ble 17. juni 2012 angrepet av to maskerte menn som slo seg inn på soverommet deres med slegge. Politiet mener at angriperne egentlig ville ramme naboen, som er meddommer, men at de tok seg inn i feil hus.

Tromsdal var tiltalt i Borgarting lagmannsrett for å ha bestilt angrepet og ved vold å ha forsøkt å påvirke en aktør i rettsvesenet under særdeles skjerpende omstendigheter.

Da saken var oppe i tingretten, der Tromsdal ble enstemmig frikjent, ba aktor om tolv års fengsel for Tromsdal. Dette inkluderte også bedrageridommen.

Også denne gangen ba aktor om en lang straff - 11 år i fengsel - men Tromsdal ble altså frikjent.

Tromsdal selv har nektet for å ha noe med angrepet å gjøre.

– Det er svært belastende å bli uthengt i en slik svært alvorlig sak. Jeg ser fram til å bli frikjent i denne saken på nytt og deretter kreve en betydelig økonomisk erstatning for denne urettmessige straffeforfølgelsen, skrev Tromsdal i en epost til NTB 8. mai i år.

Han har tidligere ment at statsadvokatens fremstilling i prosedyren var uforståelig og har sagt at han mener seg utsatt for en hevnaksjon.

Et tidligere gjengmedlem i 30-årene ble også frikjent for samme forhold.