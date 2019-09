Christian Tybring-Gjedde: - Vi må sette Norge først

Frp-toppen har gått friskt ut før Frps sentralstyremøte klokken 12.

FRP-KONTORET (Nettavisen): Fredag klokken 12 samles sentralstyret i Frp og skal gjøre opp status etter valgresultatet på 8,2 prosent.

Sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde vil fjerne «liberalistisk» fra programmet, bytte partifarge og gjøre Frp til et nasjonalkonservativt parti.

– Jeg ønsker et Frp som går i en nasjonalkonservativ retning, som setter nasjonen Norge først, vår kultur og det vi står for, vårt eget land først, sa Tybring-Gjedde til TV 2 på mandag.

– Vi bør være skeptiske til den globaliseringen som føres. Vi bør være skeptiske til EU og ikke minst FNs stadig større kontroll på en rekke områder i verden, sa han videre.

Men - ifølge kanalens kartlegging regnes dette som et soloutspill uten støtte fra Frps fylkes-ledere, med unntak av Oslo Frp og fylkesleder Tone Ims Larssen:

– Jeg mener vi må ha en grundig diskusjon over vår politikk og hva vi vil fremover i tid. Som liberalismen er i dag vil den komme på kant med noen av våre verdier. Da må vi tåle å diskutere hvilken retning vi ønsker, og vi må se på kostnadene på lang sikt. Det viktigste er at vi leverer det vi lover og at velgerne våre må kjenne oss igjen, enten vi sitter i regjering eller er utenfor, sier fylkeslederen til TV 2.