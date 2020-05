Midt i Søreides resonnement forlater Christian Tybring Gjedde talerstolen: - Fikk nok

- Jeg foreslår vel kanskje at representanten blir stående, sier Ine Eriksen Søreide mens Christian Tybring Gjedde forlater talerstolen midt i svaret hennes.

Det er etter å ha stilt utenriksministeren spørsmål om norsk flyktningpolitikk at Tybring-Gjedde ser seg lei svarene Ine Eriksen Søreide gir, og forlater talerstolen på Stortinget. De diskuterer innvandring. Tybring-Gjedde spør blant annet om det stemmer at Søreide er stolt av at Norge tar imot 3.000 kvoteflyktninger hvert år, der han viser til utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker, og om hvorvidt Søreide selv omgås flyktninger i sitt nabolag og opplever utfordringer.

I sitt svar sier Ine Eriksen Søreide blant annet at hun trives godt i sin bydel, Gamle Oslo, og videre:

- Det kan være, fordi jeg har en litt annen innstilling til mennesker som kommer fra et annet sted, enn det representanten Tybring-Gjedde legger for dagen.

Midt i svaret hennes velger imidlertid Christian Tybring-Gjedde å forlate talerstolen.

- Jeg foreslår vel kanskje at representanten blir stående til jeg er ferdig med å svare, sier Søreide, mens Tybring-Gjedde er på vei ned, før hun fortsetter:

- Det problemfokuset representanten har synes jeg kom tydelig fram i sitt andre spørsmål. Det er et fokus jeg ikke har. Jeg underkjenner ikke at det finnes utfordringer, men mener samtidig at det er viktig at Norge bidrar til å hjelpe der det er mulig, fortsetter Eriksen Søreide.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på Stortinget tirsdag. Foto: Skjermdump

- Sårende og stigmatiserende

Til Nettavisen sier Tybring-Gjedde at han forlot talerstolen fordi han mener svaret til Eriksen Søreide var sårende og stigmatiserende, og at hun ikke svarte på spørsmålet han hadde stilt.

- Fordi utenriksministeren ikke svarte på spørsmålet, men heller valgte å komme med svært sårende, stigmatiserende og belastende personlige beskyldninger. Beskyldninger som ikke er Stortinget verdig og som gjør at folk mister respekten for politikernes evne til å forstå og løse utfordringer folk flest møter i deres hverdag, skriver Tybring-Gjedde i en sms til Nettavisen.

- Jeg synes utenriksministerens svar var så upassende, vonde og ureflekterte at jeg etter en tid hadde fått nok. Om jeg heller skulle blitt stående og latt utenriksministeren få fortsette sin tirade får andre vurdere.

Søreide: - Overrasket

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier på sin side til Nettavisen at hun mener svaret hun ga var saklig, og sier hun på spørsmål om hvorvidt hun opplevde utfordringer i sitt nabolag svarte at hun trives godt i sin bydel.

- Jeg sa også at jeg ikke underkjenner at det finnes utfordringer, men at jeg ikke deler Tybring-Gjeddes innfallsvinkel til personer med en annen bakgrunn, i og med at han i sine innlegg utelukkende hadde fokus på problemene, sier Søreide, som sier hun er overrasket over at svaret hennes blir kritisert.

- Christian Tybring-Gjedde kom med karakteristikker av både Høyres politikk, flyktninger og meg. Da må han tåle å bli motsagt, bli møtt med fakta og argumenter, og ikke storme ned fra talerstolen og ut av salen når han får svar han ikke liker. Han gjorde også noe så oppsiktsvekkende som å be meg la være å svare innlegget hans. Jeg er overrasket over at han kritiserer et saklig svar. Jeg verken stemplet Tybring-Gjedde eller karakteriserte hans politikk.

