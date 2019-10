Christinas kamp for kjærligheten og barnefaren:  Ektemannen kastet ut av Norge

- Jeg hadde aldri trodd dette skulle skje. Jeg trodde at når man var gift og hadde barn, så skulle man få bo sammen.

Det sier Christina Chanel Sæbø, som kjemper for å få pappaen til sin yngste sønn til Norge. Hun møtte Marquis Toribio Perez da hun var på ferie i Den dominikanske republikk i 2015. De giftet seg sommeren 2017, og våren 2018 kom Noah Mason til verden. Nå har pappa Marquis måttet forlate Norge. De har søkt om at han skal få bli i landet på familieinnvandring, men nå har både UDI og UNE sagt nei.

Christina har satt igang en aksjon for å samle penger til kampen for å få pappa og ektemann tilbake.

- Vi trenger sårt hjelp. All hjelp mottas med stor takk. Også tips, støtte og gode ord, skriver hun på nettsiden der hun samler penger til kampen for å samle familien.

Vil søke på nytt

- Han måtte reise hjem 11. oktober. Det blir en god del timer på Facetime, sier Christina.

- Nå må jeg jobbe så mye som mulig for å nå inntektskravet, så kan vi søke på nytt når jeg oppfyller alle krav, sier hun.

FÅR IKKE BLI: Pappa Marquis Toribio Perez må følge oppveksten av sitt barn fra Den dominikanske republikk. Nå kjemper de for at han skal få bli i Norge. Foto: (Christina Chanel Sæbø)

Marquis fikk avslag på oppholdstillatelse/familieinnvandring fordi Christina ikke tjener nok penger. Norsk lov sier at den norske ektefellen må ha en inntekt på minst 264.264 kroner og ikke ha mottatt sosialstønad de siste 12 månedene. Dette oppfyller ikke Christina.

- Jeg hadde kontrakt på en 30 prosent stilling og et brev fra arbeidsgiver som viste at jeg kom til å jobbe minst 80 prosent fremover. Dermed hadde jeg vært over inntektskravet, men det hjalp ikke. I tillegg har vi måttet motta noe sosialstønad det siste året, sier Christina og legger til.

VIL HA EKTEMANNEN I NORGE: Christina Chanel Sæbø kjemper for at ektemannen Marquis Toribio Perez skal få bo i Norge. Foto: (privat)

Vanskelig å møte kravene

Da Marquis var i Norge, passet han sønnen deres og Christinas to andre barn fra et tidligere forhold, mens hun jobbet.

- Marquis hadde også flere jobbtilbud, men han kunne ikke jobbe før han fikk oppholdstillatelse. Hvis han hadde fått bli, så ville han kunne bidra i familien økonomisk, sier Christina.

Nå må hun passe de tre barna alene, samtidig som hun må nå inntektskravet og ikke motta sosialhjelp.

- Pappaen til de to største barna har dem 50/50. Jeg har en mor på Kolbotn og en søster i Madrid. Selv bor jeg på Mysen, så det er ikke så mange som kan være barnevakt, sier Christina.

- Hadde du trodd du skulle komme i denne situasjonen da dere fikk barn og giftet dere?

- Nei, jeg hadde aldri trodd vi skulle komme i denne situasjonen. Jeg trodde at når man er gift og har barn, så er det en selvfølge at man skal få være sammen, men det er ikke så lett.

- Jeg skjønner at det må være regler og krav, men det bør være unntak og de bør ikke være så strenge. Jeg mener det her er sterke menneskelige hensyn å ta, sier Christina og legger til.

- Mange i samme situasjon

- Men det er mange i samme situasjon. Jeg har kontakt med flere som opplever dette.

Ektefeller har rett til opphold i Norge, men noen vilkår må være oppfylt:

Den norske ektefellen må ha sikker inntekt som tilsvarer 88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. Det utgjør for tiden 264.264 kroner.

I tillegg må man ikke ha mottatt sosialstønad det siste året.

For å se alle reglene, kan du gå til denne nettsiden og legge inn relevante opplysninger.

I avslaget på søknad, vurderte UNE om det skulle gjøres unntak fra hovedreglene for Marquis og Christina. UNE skriver at unntak kan gjøres når søker har levd minst to år sammen med norsk ektefelle og barn. Det hadde ikke Marquis.

I avslaget påpeker UNE at mange søkere har barn med en norsk statsborger, og at det i seg selv ikke er nok til å få bli i landet, men at det i så fall må dokumenteres at barnet ikke klarer seg uten den utenlandske forelderen. At barn trenger å vokse opp med mor og far, er altså ikke nok.

- Hvis du hadde visst at dere ville komme i denne situasjonen: Ville du gjort det igjen?

- Ja det hadde jeg. Jeg ville gjort det igjen og igjen og igjen, sier Christina og viser Nettavisen parets slagord.

LEVEREGLENE TIL CHRISTINA OG MARQUIS: - Jeg ville gjort det igjen og igjen og igjen, sier Christina og viser Nettavisen parets leveregler.

Flest kvinner gifter seg til Norge

I 2018 fikk totalt 10.940 familieinnvandring-tillatelse til Norge. Av disse hadde 5.606 personer en ektefelle eller partner i Norge. Blant de som giftet seg til Norge, var 4.661 kvinner og 1.284 menn. I tillegg kom 5334 barn og unge til landet, viser UDI-tall.

Av antall søkere som søkte om familieinnvandringstillatelse, var innvilgelsesprosenten 84 prosent. Blant de 24 søkerne fra Den dominikanske republikk, var prosenten 83 prosent, viser tall fra UDI. Totalt kom 24 personer til Norge fra dette landet. Blant dem var 11 kvinner, seks menn og sju barn og unge.

STØRRE ANDEL JA: Tall fra UDI viser at en større andel har fått innvilget sine søknader om familiegjenforening de siste årene. Foto: (UDI/Nettavisen)

Hittil i år er 7695 personer innvilget familieinnvandring-tillatelse. Flest innvandrer på familiegjenforening kommer fra India, Syria, Eritrea og Filippinene, viser UDI-tall.

Ingeborg kjemper ennå for kjærligheten

I forbindelse med denne saken, tok Nettavisen kontakt med Ingeborg som vi skrev om i april i år. Hun kjempet da for å få sin Muhammet til Norge. Han fikk avslag fordi norske myndigheter ikke mener det er ekte kjærlighet.

- Jeg pendler fortsatt. Har anket saken til lagmannsretten, og venter på å få den opp. Det vi har fått vite, er at det ikke er en prioritert sak, så hvis vi får den opp så blir det ikke før våren 2020. Jeg har tro på at vi får saken opp, sier en håpefull Ingeborg.