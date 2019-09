Christine (5) leker i hagen - så kommer en prærieulv

Alle foreldres verste mareritt i ferd med å skje.

Femåringen fikk seg en skremmende opplevelse da hun var ute og lekte i hagen.

Plutselig dukket det opp en prærieulv som begynte å jage henne rundt i hagen. Hendelsen skjedde i den amerikanske byen Villa Park i delstaten Illinois, og ble fanget opp av familiens overvåkningskamera.

Se hendelsen i videoen øverst.

I videoen, som familien har gjort offentlig tilgjengelig på YouTube kan en se at prærieulven kommer luskende opp mot jenta som leker i hagen.

- Bet meg nesten i ribbeina

Deretter stormer prærieulven i full fart rett mot jenta, som så vidt klarer å unnslippe dyret.

- Da jeg gikk mot husken, kom den løpende forbi meg, sier jenta til ABC7.

- Den bet meg nesten i ribbeina.

Christine løp inn til foreldrene og ropte: «Mamma, mamma, jeg så en prærieulv.»

Foreldrene trodde først ikke på jentas historie, men fikk den bekreftet etter at de så overvåkningsvideoen.

- Den fulgte etter henne på en voldsom måte. Jeg er så glad for at hun kom seg unna, sier moren Elizabeth til ABC7.

- Ikke uvanlig

Department of Natural Resources (DNR), som er delstatens byrå for bevaring av natur og dyreliv, opplyser til CNN at prærieulven fortsatt er på frifot, men påpeker samtidig at det ikke er uvanlig med prærieulver i urbane områder.

- Våre biologer kjenner til denne hendelsen, og vi vil minne folk om at urbane prærieulver ikke er uvanlig, sier talsperson for DNR, Rachel Torbert, til CNN.

- Det er mer enn 4000 bare i Cook county, sier hun.

Torbert sier at prærieulver i urbane områder er mindre redde for mennesker enn prærieulver i landlige områder.

142 angrep og to dødsfall

Ifølge Urban Coyote Research Project, er det registret 142 tilfeller hvor prærieulver har gått til angrep på mennesker i USA og Canada i tidsperioden 1985 til 2006. De aller fleste ofrene kom unna hendelsen med små skader.

Det er bare registret to tilfeller med dødelig utfall i USA og Canada i moderne tid. Den ene hendelsen skjedde i California i 1981, da en tre år gammel jente døde av skadene etter å ha blitt angrepet av en prærieulv.

Det andre dødsfallet fant sted i 2009 da en 19 år gammel kvinne ble angrepet av en gruppe prærieulver mens hun var på fottur i Nova Scotia i Canada, ifølge Urban Coyote Research Project.