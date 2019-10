«Christine» er offer i voldtektssaken med tidligere Molde-spiller: - Reagerer på Solskjær-uttalelser før rettssaken

- Det er tungt å se at livet til Babacar Sarr går videre som om ingenting har skjedd. Han fortsetter som fotballproff, mens jeg er her og tar hele belastningen, sier hun til Nettavisen.

OSLO (Nettavisen): I midten av mai 2017 startet det som for «Christine» skulle bli et mareritt. Kvinnen i 20-årene hadde vært på byen i Molde. Byturen endte med at hun ble overstadig beruset og endte på nachspiel i en leilighet midt i sentrum.

Christine, som egentlig har et annet navn, våknet av at en mann lå over henne. Mannen, den tidligere Molde-spilleren Babacar Sarr, mener det var frivillig. Christine mener det var et overgrep, en sovevoldtekt.

- Det er tungt å se at livet til Babacar Sarr går videre som om ingenting har skjedd. Han fortsetter som fotballproff, mens jeg er her og tar hele belastningen. Under hele saken er han blitt løftet opp og frem. Også etter at det ble tatt ut tiltale. Jeg har flere ganger følt meg verdiløs, og tenkt at jeg er usynlig oppi det hele. Det har vært en ekstrem tøff sak å stå i, sier Christine til Nettavisen.

- Jeg må legge dette bak meg

Selv om årene har vært vanskelige, ser hun nå fremover. Den 28-årige helse- og sosialarbeideren mener også at hun er heldig som har vært godt rustet til å takle den tøffe saken. Men det har kostet. Christine har merket at det har vært mye snakk om saken i over to og et halvt år.

- Molde er en liten by og det har vært mye snakk. I tillegg har jeg opplevd at han har vært beskyttet og folk har spekulert voldsomt i hvorvidt han er skyldig eller ikke, og hvem av oss som snakker sant. Folk ser bare det de vil se, og forstår ikke nødvendigvis hvordan prosessen fungerer. Når påtalemyndigheten tar ut tiltale, er det fordi de er overbevist, utover enhver rimelig tvil, om skyld. Likevel opplever jeg å bli mistrodd. Slik saken har blitt omtalt i lokalmiljøet, har jeg vanskelig for å se for meg at jeg kan bo i Molde igjen, sier hun.

Christine har sett seg nødt til å flytte for å gå videre i livet. Nå bor hun i hovedstaden.

Sarr har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart.

I august 2018 ble han også frikjent for straff i Romsdal tingrett. To av de tre dommerne mente det ikke var tilstrekkelig bevist at Sarr kunne straffes med fengsel. Det strenge beviskravet i straffesaker står sterkt i norsk rettspleie.

Alle de tre dommerne mente likevel at det var mer sannsynlig at han hadde voldtatt Christine enn at han ikke hadde gjort det. Såkalt sannsynlighetsovervekt. Han ble derfor dømt til å betale oppreisningserstatning (erstatning for ikke-økonomiske tap) på 150.000 kroner.

Babacar Sarr var en av de mest betrodde spillerne under Ole Gunnar Solskjær i Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Påtalemyndigheten anket straffedelen av dommen. Sarr anket erstatningsdelen. Ankesaken har blitt utsatt tre ganger. I februar var det fordi et sentralt vitne ikke møtte opp. Noe som fikk kvinnens bistandsadvokat John Christian Elden til å rase.

- Jeg har håpet på punktum i saken slik at jeg kunne gå videre i livet, men jeg ser ingen ende på det. På et tidspunkt må jeg komme meg videre, og det er noe jeg jobber med hver eneste dag. Det er satt tre datoer for ankesaken, og han har ikke møtt opp noen av gangene. Jeg må rett og slett legge dette bak meg, uansett hvor vanskelig det er. Det er hundre prosent nødvendig for at jeg skal kunne leve et normalt liv uten at dette trenger å være en del av min hverdag, sier Christine.

- Jeg har gode forutsetninger for å gå videre. Selv om det har vært ektremt tøffe tider, har jeg aldri vurdert å gi opp. Jeg har måttet skjerme meg fra et aktivt sosialt liv, og hadde ikke noe annet valg enn å flytte. Det har til tider føltes helt håpløst og bekmørkt.

Molde fristilte Sarr fra kontrakten

Fredag denne uken besluttet Frostating lagmannsrett å avvise Sarrs anke, og tilkjenne kvinnen erstatning. Behandlingen av saken skjedde tidligere i uken, det var Sidsel Katralen i Advokatfirmaet Elden som møtte i Molde for å bistå Christine.

Sarr kan anke avgjørelsen til Høyesterett. Avgjørelsen er dermed ikke rettskraftig (den er ikke endelig avgjort), men det er ennå ikke kommet noen signaler fra Sarr eller hans advokater om at de tar saken videre.

Skyldspørsmålet om straff er fortsatt ikke avgjort.

I januar ble Sarr fristilt fra kontrakten med Molde. I pressemeldingen skrev klubben:

«Molde vil takke Babacar for hans innsats som fotballspiller for Molde FK, også gjennom en vanskelig tid for så vel spilleren som klubben.»

Ingen i Molde ville si om fristillingen hadde noe med voldtektssaken å gjøre. I begynnelsen av februar signerte Sarr for en klubb i toppserien i Russland. Han skulle til et land som ikke har utleveringsavtale med Norge (se faktaboks under). Christine ante uro og fryktet at Sarr aldri ville komme tilbake for å gjennomføre ankesaken.

Fakta Utlevering fra utlandet til Norge ↓ Personer som er siktet, tiltalt eller domfelt i en straffesak, kan etterlyses av norsk politi enten via Interpol eller SIS med tanke på pågripelse og utlevering til Norge, opplyser Justisdepartementet til Nettavisen. Her kan du lese mer om prosessen med utleveringer til Norge. Norge har ikke en bilateral utleveringsavtale med Russland eller Saudi-Arabia. Men gjennom forpliktende avtaler i Europarådet har Norge og Russland indirekte utleveringsavtale. Personer kan også utleveres til Norge fra land vi ikke har utleveringsavtale med. Hvis det ikke foreligger konvensjon eller avtalegrunnlag, vil det være opp til vedkommende lands interne rett om utlevering kan finne sted, opplyser Justisdepartementet. Uavhengig av om Norge har avtale med vedkommende land eller ikke, må norske myndigheter avvente deres behandling av utleveringsbegjæringen. I rundskriv fra Justisdepartementet fra 2001 kan du lese mer om internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker. Nasjonal rett i vedkommende land kan oppstille begrensinger i adgangen til å utlevere. Eksempelvis er det få land som utleverer egne borgere. Kilder: Justisdepartementet og Nettavisen

Saken ble på nytt berammet. Nå var den satt opp i juni. For å sikre at Sarr skulle komme til rettssaken ble han etterlyst internasjonalt, og begjært pågrepet av norske myndigheter. Han ble i stedet presentert som ny spiller i den saudiarabiske klubben Damac FC.

Saudi-Arabia har heller ikke utleveringsavtale med Norge, og Sarr møtte ikke denne gangen heller. Saken ble dermed utsatt til oktober. Men den tidligere Molde-spilleren dukket ikke opp. Tidligere denne uken ble saken utsatt for tredje gang.

- Jeg skjønte at det var en reell fare for at han kom til å forlate Norge i januar. Men jeg stolte på at det satt kompetente folk i påtalemyndigheten som gjorde jobben sin, sier Christine til Nettavisen.

- Dagen etter at saken ble utsatt første gangen krevde jeg å få et møte med statsadvokaten. Da vi kom dit sa jeg klart og tydelig fra om at noe måtte skje. Jeg krevde også å få vite hva de hadde gjort. Per i dag føler jeg ikke at jeg har blitt hørt, eller blitt tatt på alvor. For dem er det bare nok en sak, for meg handler det om livet mitt. Nå har det pågått i over to og et halvt år. Jeg har også blitt diagnostiert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som følge av denne saken.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen har tidligere uttalt at Sarr var klar til å møte da den første ankesaken var berammet i februar i år.

- Sarr synes det er veldig beklagelig at saken ble utsatt. Han var på vei til å reise til Norge, og klar til å møte. Han syntes det var en skikkelig nedtur at saken ble utsatt. Han var ukjent med at Nattestad (Sonny Nattestad, et sentralt vitne, red. anm.) ikke kom til å møte. De har ikke hatt noe kontakt med hverandre om saken. Det var jeg som informerte Sarr om utsettelsen, og årsaken for det, sa Larsen til Nettavisen tidligere i år.

I en pressemelding uttalte hun også følgende i forbindelse med den første utsettelsen:

«Saken mot Babacar Sarr er utsatt mot Sarr sin vilje. Sarr beklager meget sterkt at saken utsettes og at han nå må gjøre vendereis etter å ha planlagt å ankomme til Norge tidlig onsdag formiddag. Han beklager videre at mediene har spekulert i om han ville unndra seg straffeforfølgningen – ved å ikke møte i Norge.»

Før rettsaken i tingretten i fjor høst, omtalte Nettavisen nyheten om at daværende Molde-trener Ole Gunnar Solskjær hadde benyttet Sarr som kaptein i generalprøven til sesongen 2018.

På tidspunktet treningskampen ble spilt var Sarr siktet i voldtektssaken. Kort tid etter ble han tiltalt. Gjennom hele sesongen var han også visekaptein.

Ole Gunnar Solskjær er ett av de største ikonene gjennom tidene i norsk fotball. Han har tidligere vært trener for Molde, men leder nå storlaget Manchester United i England. Foto: Jason Cairnduff (Reuters / NTB scanpix)

Solskjær: - Vi har valgt å stole på ham

Like før rettssaken, høsten 2018, uttalte Solskjær at han og Molde hadde valgt å stole på Sarr. Dette var få dager før behandlingen i Romsdal tingrett. Etter å ha fått offentlig kritikk dempet Solskjær uttalelsene ved å si at han ikke hadde tatt stilling til skyld.

Sarr var en av Solskjærs mest betrodde spillere, også etter at det var tatt ut tiltale mot ham i voldtektssaken. Han har også vært en betrodd spiller i Saudi-Arabia. Så langt i sesongen har han startet alle seks kampene.

- Jeg har ikke peiling på fotball. Men jeg skjønner at å være kaptein på et lag ikke bare handler om mer enn å være en god spiller. I tillegg bør man være et godt forbilde, en god lagleder og fremstå som en spiller med sunne holdninger. Jeg mener at en person som er tiltalt for voldtekt ikke kvalifiserer til å være kaptein på et lag, sier Christine.

Under sin forklaring i tingretten brast hun i gråt da hun fortalte om at Molde hadde gitt Sarr kapteinsbindet. Hun kritiserer også Solskjær for å ha uttalt seg slik han gjorde.

- På dette tidspunktet føltes det helt absurd og katastrofalt. At en så profilert og høyt respektert person som Solskjær valgte å si at han stolte på spilleren betyr at han sier at det den fornærmede i saken sier er løgn. Det er slik jeg og mine nærmeste tolker det. De uttalelsene gjorde at jeg følte på enda mer motbør, og det forsterket følelsen av at folk flest ikke trodde på det som er min versjon av saken, sier Christine.

- En ting er å si at en person er uskyldig til det motsatte er bevist. Det kan jeg akseptere. Men det er noe helt annet å si at man stoler på den som er anklaget for voldtekt. Det blir som å si at den fornærmede lyver inntil det motsatte er bevist.

Hun får støtte av advokat Elden.

- Solskjær burde formulert seg annerledes. Han er en profilert person med en sterk standing i Norge og internasjonalt. Det klokeste hadde vært å unngå å si noe som helst om skyld. Han burde kommet med en uttalelse om at det foreligger en siktelse i saken og at de forholder seg til den, sier han til Nettavisen.

- Signaleffekten er sterk. Og det han uttalte understreker et budskap til publikum. Som fornærmet blir meningen din overkjørt, og uttalelsene kan bidra til å påvirke utfallet av en straffesak. Det er ikke utenkelig at meddommere som er i en rettssak lar seg påvirke av slike uttalelser, at de kommer inn i retten og er forutinntatt.

Christine er ikke fotballinteressert. Kvelden hun møtte Sarr visste hun heller ikke at han var Molde-spiller. Dette kom også frem i retten, hvor det ble spilt av et lydklipp som underbygget kvinnens forklaring på dette punktet.

Moldes behandling av hele saken, og Solskjærs uttalelser om at han valgte å stole på sin egen spiller, har preget Christine.

- Jeg kan aldri tilgi Solskjær eller noen i ledelsen i MFK for det de har gjort. Det går både på at de løftet Sarr frem som hedersmann og kaptein, og at de fristilte ham fra kontrakten. Jeg kan heller aldri tilgi Solskjær for de uttalelsene han kom med om at han støttet spilleren. Såpass selvrespekt må jeg ha, sier hun.

- Jeg vil heller ikke høre fra personer som hyller folk som Solskjær eller noen i MFK-ledelsen. De har utelukkende jobbet for å redde eget skinn, og latt være å svare når de har blitt stilt viktige spørsmål. Jeg trodde ikke mine egne ører da jeg i retten måtte høre klubbens representant (direktør Øystein Neerland, red. anm.) forklare seg om hvor skadelig saken hadde vært for klubben, at de ikke fikk solgt Sarr på grunn av voldtektssaken og at han hadde opplevd så mye press. Han uttrykket ikke sympati for noen andre enn seg selv og sine egne.

Molde-direktør Øystein Neerland før han skulle vitne i Romsdal tingrett høsten 2018. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen og UiO (montasje: Nettavisen)

Molde og Solskjær taus

Molde Fotballklubb, ved Neerland og pressekontakt Per Lianes, er forelagt alle uttalelsene fra Christine og Elden. De har valgt ikke å besvare noen henvendelser, annet enn at Lianes bekrefter at de har mottatt henvendelsen fra Nettavisen.

Nettavisen har også forelagt uttalelsene for Solskjær via Molde Fotballklubb, agent Jim Solbakken og presseavdelingen til Manchester United, hvor han i dag er manager. Solskjær har ikke gitt noen tilbakemeldinger.

Selv om 28-åringen har mye fokus på å bygge sitt nye liv i Oslo, hvor hun for tiden søker jobb, og prøver å legge voldtektssaken bak seg, har hun innerst inne et håp om at ankesaken en gang skal kunne gjennomføres.

- En internasjonal etterlysning er alvorlig. Og jeg har et bitte lite håp om at jeg en gang kan få satt punktum. Jeg prøver å leve videre likevel. Men jeg må stille spørsmål ved påtalemyndighetens håndtering av det hele, spesielt etter at han ble fristilt fra kontrakten med Molde i januar. De ble også advart av Elden om at vi kunne stå overfor en situasjon der han reiste til utlandet og aldri kom tilbake.

- Hvorfor skal han komme tilbake frivillig og møte i en rettssak hvor han risikerer flere år i fengsel? Jeg mener det er reelt å tenke at han kan bli dømt i saken.

Babacar Sarr poserte på video og bilder da han ble klar for den russiske klubben FK Jenisej Krasnojarsk mandag 5. februar. Personen til venstre skal være klubbdirektør Denis Rubtsov. Det er ukjent for Nettavisen hvem personen til høyre er. Foto: Twitter / FK Jenisej Krasnojarsk (Twitter)

- De fleste skjønner hva han har gjort

- Men han er jo frifunnet for straff i retten. Mener du det er rimelig at påtalemyndigheten skal bruke tvangsmidler, for eksempel varetekt, mot en person som er frikjent?

- Det taler ikke til hans fordel at han ikke har møtt opp til ankesakene. Hadde han vært hundre prosent uskyldig hadde han ikke reist til land uten utleveringsavtale med Norge, og han hadde møtt opp. En uskyldig person hadde aldri tatt de valgene han har gjort. Jeg tror de fleste tar signalene og skjønner hva han har gjort, sier Christine før Elden skyter inn:

- Slik jeg ser det står vi ikke i en situasjon der vi har en frifinnende dom. Den er opphevet og anken er besluttet tatt inn til behandling i lagmannsretten. Nå skal saken opp på nytt, og han er tiltalt i en voldtektssak.

- Fredag avgjorde lagmannsretten den sivile delen av saken, uten at han møtte. Skadevolder kan ikke slippe unna ved å unndra seg oppmøte i retten, og nå har lagmannsretten skåret gjennom og fastslått at han er ansvarlig for voldtekt og ilagt erstatning til offeret i saken.

Dagen dommen kom, og Christine fikk vite at Sarr var frikjent for straff, raste verden sammen.

- Det var en vanskelig dag for meg. Det er den største nedturen jeg har hatt. Det var brutalt å lese. Jeg leste dommen som at de trodde på meg, og derfor fikk jeg 150.000 kroner i oppreisningserstatning (erstatning for ikke-økonomiske tap). Jeg vet at jeg aldri har sagt et usant ord i denne saken. Likevel føler jeg veldig på at det var to meddommere som ikke turte å stole på meg hundre prosent, og derfor valgte å ikke stole på meg i det hele tatt.

Dommen ble avsagt under såkalt dissens. Fagdommeren, som er juristutdannet, mente at Sarr skulle straffes. De to meddommerne, som er den vanlige mannen eller damen i gaten, mente det ikke var bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at Sarr hadde voldtatt Christine.

Christine har startet et nytt liv i Oslo og er nå på jobbjakt. Flyttingen fra Molde har vært viktig for å gå videre i livet. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Du ble jo tilkjent erstatning, føler du på noen måte at dette er en oppreisning for det du har opplevd?

- Det er overhodet ingen trøst å få den erstatningen. For meg føltes det bare som at jeg hadde en pris – at det kostet 150.000 kroner å voldta meg.

- Da jeg fikk dommen klarte jeg ikke å lese gjennom den selv. To av mine nærmeste prøvde, og jeg husker ikke hvor mange forsøk de gjorde. Men jeg kunne ikke forstå at retten kom frem til en slik dom. Jeg følte meg lite verdt som menneske, og at jeg ikke hadde noen troverdighet.

Christine får støtte av Elden. Stjerneadvokaten er skeptisk til utfallet i tingretten.

- Dommen fremstår som et resultat av det strenge beviskravet i straffesaker. Retten mente at han hadde gjort det. Derfor dømte de ham til å betale erstatning. Men de mente likevel at han skulle slippe straff. En enstemmig rett, alle tre dommerne, har slik jeg ser det, sagt at hun har rett og at Sarr lyver. Men de har altså vurdert at bevisene for å idømme straff ikke er sterke nok, sier han.

Før Sarr forlot Norge og reiste til Russland advarte Elden påtalemyndigheten mot det scenarioet partene i saken nå står overfor. En tiltalt som ikke møter opp til ankesaken.

- Han burde aldri fått tillatelse til å reise ut av landet. Påtalemyndigheten burde brukt tvangsmidler som varetektsfengsling, passbeslag eller meldeplikt. Det er uforståelig at ikke noe av dette ble gjort. Spesielt etter at det ble klart at han ble fristilt fra kontrakten med Molde, og kunne signere for en klubb i Russland, et land som ikke har utleveringsavtale med Norge. Det er ikke noe som i dag tyder på at han kommer til å møte i ankesaken, sier Elden til Nettavisen.

- Hvilket juridisk eller moralsk ansvar mener du Molde Fotballklubb (MFK) har?

- Juridisk kan de ikke tas. Men fristillingen bidro til at han kunne forlate landet. Hvis ikke det hadde skjedd hadde han måttet oppfylt sine forpliktelser overfor klubben, og mest sannsynlig blitt værende i landet.

- Påtalemyndigheten fikk konkret beskjed om at tiltalte ikke hadde noen tilknytning til Norge da han ble fristilt av Molde. Vi var i en situasjon der vi ventet på en ankesak og han risikerte flere år i fengsel. Det burde ringt noen klokker.

Forsvarer: - Sarr er en ustraffet mann

Sarr forsvares av Mette Yvonne Larsen og Jørgen Løvdal. De er forelagt alle uttalelsene til Christine og Elden. Larsen svarer følgende i en mail til Nettavisen:

«Det er en ustraffet mann som i full åpenhet har forlatt landet. Han er dessuten ikke lovlig stevnet.»

I rettsdokumenter kommer det frem at Sarr valgte ikke å møte i ankesaken i juni fordi han ikke fikk ha Larsen som forsvarer. Hun var opptatt med en annen rettssak på dette tidspunktet. Sarr godtok altså ikke et tvunget forsvarerbytte. Fritt forsvarervalg står svært sterkt i det norske rettsprinsippet.

Mette Yvonne Larsen er en av landets fremste forsvarere og representerer Babacar Sarr, oppgir Frostating lagmannsrett. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

I de samme rettsdokumentene skriver Frostating lagmannsrett:

«Sarr har gjennom lang tid visst at saken, både straffesaken og hans egen anke over det sivile kravet, står for behandling ved Frostating lagmannsrett.»

Lagmannsretten slår også fast at Sarr er å anse som lovlig stevnet ettersom at de har sendt stevningen på mail til ham. I tillegg slår de fast at han har visst om at en ankesak var berammet, men at han bevisst har holdt seg unna, og unnveket forkynning av stevning i straffesaken.

- Straffesak med påstand om over ett års fengsel kan ikke behandles i retten uten at tiltalte møter. Derfor må den utsettes til han er pågrepet, forklarer Elden.

Da saken gikk i tingretten i fjor høst ble det lagt ned påstand om fire års fengsel. Påtalemyndigheten mener også at den tidligere Molde-spilleren bevisst unndrar seg strafforfølgning.

Statsadvokat i Møre og Romsdal Ingvild Thorn Nordheim er forelagt alle uttalelsene til Christine og Elden, og svarer følgende i en mail til Nettavisen:

«Jeg forstår godt fornærmedes reaksjoner og skjønner selvfølgelig at dette er vanskelig for henne. Etter den frifinnende dommen valgte jeg å ikke varetektsfengsle tiltalte. Forsvarer hadde kontakt med ham i Russland og har bekreftet at han skulle møte i ankeforhandlingen i februar. De hadde avtalt å møtes i Oslo før de reiste sammen til Molde. Saken ble avlyst fordi et vitne i utlandet ikke ville møte.»

- Hvilke lærdom mener du påtalemyndigheten kan ta av saken din?

- Det er menneskelig å gjøre feil, men da må de innrømme dem. Advarselen Elden ga til påtalemyndigheten var ikke til å misforstå. Slik det har utviklet seg tror jeg aldri det blir noen rettssak, sier Christine.

Statsadvokat i Møre og Romsdal, Ingvild Thorn Nordheim. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Da saken mot Sarr fortsatt var under etterforskning var det flere supportere fra andre klubber som markerte avstand fra handlingene han var anklaget for. I noen tilfeller ble supporterne nektet å ha med seg voldtektsbannere på Aker Stadion, Moldes hjemmebane.

På dette tidspunktet, våren 2018, var ikke Sarrs navn blitt gjort offentlig. Han ble likevel navngitt på ulike fotballforumer. Skistjernen Petter Northug la også ut navnet til Sarr i sosiale medier.

- Jeg er ikke for at en person skal henges ut ukontrollert slik det ble gjort i sosiale medier. Heller ikke at han skal henges ut av andre lags supportere. Det er ikke slike verdier jeg har. Men jeg synes det er drøyt av Molde å sende opp politibetjenter på tribunene for å fjerne et generelt banner fra Amnesty International Norge der det er et generelt budskap om at «nei er nei», at voldtekt er sex uten samtykke, sier Christine.

- Jeg fikk med meg hva Northug gjorde ved at andre fortalte meg det. Mange følte nok at han fikk som fortjent, men for meg var det ikke viktig at Sarr ble navngitt eller hengt ut. Dette er en så personlig sak, med mange detaljer jeg skulle ønske ikke omverdenen fikk vite. For meg handler det om livet mitt, min hverdag, og at jeg skal få satt et punktum.

- Riktig å gå til politiet

Sarr har tidligere vært anklaget i andre voldtektssaker. Én er henlagt, tre av dem er ikke endelig avgjort, inkludert saken til Christine:

I november 2015 ble Sarr, da som Sogndal-spiller, anmeldt for en voldtekt i Sverige. Den saken ble henlagt.

I juni 2018 anmeldte en kvinne en påstått voldtekt som skal ha skjedd noen år tidligere. Saken ble etterforsket av Vest politidistrikt, men henlagt. Men den er igjen under etterforskning etter at statsadvokaten omgjorde politiets henleggelse.

I november 2018 skal han ha forgrepet seg på en kvinne i Oslo som var ute av stand til å motsette seg seksuell handling grunnet beruselse. Denne saken ble også henlagt. Men statsadvokaten besluttet at politiets beslutning skulle omgjøres. Oslo politidistrikt har etterforsket saken, og den er på nytt sendt til statsadvokaten for endelig avgjørelse.

- Enkelte ganger har saken vært så belastende at jeg har tenkt at jeg aldri burde gå til politiet. Men grunnen til at jeg gikk til politiet, og til at jeg i det hele tatt vil snakke om dette, er at jeg mener det var det riktige å gjøre. Også med tanke på at andre kvinner skal slippe å gå gjennom det jeg har gjort. Hvis jeg kan redde noen andre er det verdt det. Og det er drivkraften jeg har hatt for å holde ut, sier Christine.

Elden er krystallklar på at politiet burde håndtert den interne saksbehandlingen bedre. Dersom de ulike politidistriktene som har etterforsket sakene hadde fått dette til, ville man sett at det var grunnlag for å varetektsfengsle ham før han reiste fra Norge, mener han.

- Jeg har fått informasjon fra politiet om at sakene ikke har vært samordnet. Det har vært tre ulike voldtektssaker som ble behandlet tre ulike steder. Men sakene har vært sperret for hverandre i politiets interne systemer. Gjentakelsesfaren er alene et grunnlag for å varetektsfengsle. Den manglende koordineringen i politiet, på grunn skjermingen, har nok vært et avgjørende element. Dette må påtalemyndigheten ordne opp i, sier Elden bestemt.

For Christine sin del har det aldri vært aktuelt å gi opp.

- Det har vært mange mørke stunder. Samtidig har jeg hatt en visshet om at jeg skal tåle å stå i det. Det har vært mye trykk fra media og fra fotballsupportere, og det har vært en stor psykisk belastning å forklare seg i retten. I tillegg har det vært stadige nedturer hver gang han ikke har møtt opp til ankesakene. Men jeg har tatt en dag av gangen, og sett fram til dagen det forhåpentligvis vil være verdt det.

- Noen av årsakene til at jeg klarer meg bra er solid støtte fra en engasjert advokat. Elden kan utrolig mye, og han tåler presset fra media. Familie min og andre støttespillere har vært viktige, i tillegg til at jeg har litt livserfaring. Hadde jeg vært ti år yngre tror jeg ikke jeg hadde klart det.

Advokat Jørgen Løvdal er en av to oppnevnte forsvarere for Sarr. Foto: Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & co.

- Hva vil du si til andre kvinner eller menn som mener seg utsatt for voldtekt, med tanke på det du selv har opplevd?

- Dersom du er blitt voldtatt må man anmelde. Jeg håper og tror at min sak skiller seg fra en «vanlig» voldtektssak, dersom man kan si noe slikt. Det er ikke ofte det er så mye offentlighet rundt voldtekter. Det jeg har opplevd er nok unntaksvis, sier Christine.

- Det er veldig trist å måtte advare om at det å anmelde kan bli en stor belastning, og at man må forberede seg på tøffe tider. Men det det som er sannheten, og jeg håper systemet blir lagt til rette for at det skal være enklere for sårbare i samme situasjon. Det er jo det riktige å gjøre, og man kan redde andre fra å bli utsatt for det samme. Når politiet får saken har du ikke lenger kontroll, og det er da de som vurderer hva som har skjedd. Jeg anbefaler alle i en slik situasjon til å bruke de de har i sitt nettverk, avslutter Christine.

Nettavisen har ved gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra president i Damac FC, Saleh Al Shahrani og Fahad Jubran, som tituleres som «professional manager». De har begge uttalt til Nettavisen at de ikke kjente til voldtektsrettssaken, men unnlater å svare på en rekke av våre andre spørsmål.