Cirque du Soleil-artist døde etter ulykke under show i USA

Yann Arnaud, en kjent akrobat i det verdensberømte sirkuset Cirque du Soleil, er død etter en ulykke under en forestilling i Tampa i Florida.

Det opplyser sirkuset i en pressemelding søndag.

–Det er med dyp sorg at Cirque du Soleil kunngjør at en tragisk ulykke fant sted lørdag, under showet VOLTA i Tampa, Florida. Mens han utførte et nummer der han hang fra vaiere i taket, falt den rutinerte akrobaten Yann Arnaud ned på scenen, skriver de.

–Han fikk umiddelbar nødhjelp og ble transportert til nærmeste sykehus, der han senere omkom som følge av skadene, skriver de videre.

Akrobaten hadde vært med det verdensberømte franske sirkuset i 15 år, og Cirque de Soleil sier de er i sjokk over tapet av Arnaud.

–Han var elsket av alle som hadde sjansen til å bli kjent med ham, skriver de.

Sirkuset opplyser at de vil granske det som har skjedd, samtidig som de tilbyr støtte til Arnauds familie. Sirkuset skulle holde ytterligere to show i løpet av søndagen, men opplyser at begge er avlyst som følge av Arnauds død.

(©NTB)

