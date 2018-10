Clas Ohlson trekker denne etter bekymringmelding fra mor

Jernvarekjeden stopper alt salg frem til de får tatt flere tester av reflekssele.

- Jeg ble forskrekket. Jeg visste at min syv år gamle datter var ute hos naboen og lekte med en likedan reflekssele på seg, sier Hanne Larsen til Altaposten, om vesten butikkjeden nå trekker tilbake fra samtlige butikker i Norge.

Larsen ble gjort oppmerksom på at selen reflekterte dårlig da hun ble kontaktet av en bilfører som ikke så henne gå langs veien iført refleksselen.

Selen som er myntet på joggere og syklister ble kort tid etter avisens kontakt med MadsChristian Gribbestad, kommunikasjonsrådgiver i Clas Ohlson, trukket tilbake fra butikk.

- For oss er sikkerheten til våre kunder det viktigste. Vi ser på dette som såpass alvorlig at samtlige butikker i Norge har nå fått beskjed om å trekke det aktuelle produktet frem til både vi og den danske leverandøren får testet den ytterligere, sier Gribbestad til Nettavisen.

I Norge og EU er det krav til at reflekser skal være CE-merket. Dette skal sikre forbrukeren at produktet har en såkalt minimumsrefleksjon.

- Hvor kan det ha sviktet, slik at dette produktet uansett havnet for salg?

- Alle våre reflekser følger EU-kravene. En tilbakekallingsbeskjed ble sendt ut til alle våre butikker og vi er nå i dialog med produsenten om flere tester, samt at vi selv vil kjøre egne tester internt. Dette for å avdekke om det er snakk om en produksjonsfeil på en enkelt batch, eller om problemet er mer omfattende.

- Er det noen kunder som føler seg ukomfortable med å gå med disse, kan de ta kontakt med sin nærmeste butikk og få hevet kjøpet, sier Gribbestad.

Clas Ohlson ønsker ikke å gå ut med hvor mange slike seler som har blitt solgt, men opplyser om at den ikke er den mest populære typen av reflekser som selges.

CE-stemplet refleks

Trygg trafikk skriver på sine nettsider at kvalitetsforskjellene er store blant de mange ulike reflekstypene og produsentene.

- Det finnes også morsomme refleksprodukter som gir svært liten effekt. Noen er både fine og effektive, mens andre gir nesten ingen effekt. Derfor skal du se etter reflekser som har CE-merke, skriver de.

Når det kommer til anbefaling for hvilken løsning som fungerer best, trekkes hengereflekser og såkalte slapwrap som kan festes rundt armer og ben frem. I kombinasjon med en refleksvest bør du altså være på den trygge siden. Trygg trafikk påpeker at refleks-spray bare gir seks til syv prosent refleksefekt og er dermed den dårligste løsningen.

