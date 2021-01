CNN: - Det som har kommet fram de siste ukene vil overraske mange om forholdet mellom Donald og Melania Trump

Melania Trump er mer på linje med sin ektemann Donald Trump enn de fleste ville anta.

NEW YORK (Nettavisen): Til tross for at president Donald Trump nå er under ekstremt press etter stormingen av kongressen og riksrettstiltale, står førstedamen støtt ved sin ektemann, melder CNN.

- Hun forstår sin ektemann

- Hennes håndbevegelser, faste blikk og hyppige, selvstendige meningsutbrudd har skapt et mulig scenario for kritikere av ektemannen om at hun kanskje ikke var som ham, eller til og med, ikke likte ham. Men hvis de siste ukene har bevist noe, er det at hun er mer på linje med presidenten enn de fleste ville anta, skriver CNN.

CNN har tidligere skrevet at presidenten og førstedamen har et nært forhold, noe som kanskje er overraskende for mange som har lest om ryktene om utroskap og at de nokså sjelden blir sett sammen.

Melania snakker imidlertid stadig med Trump gjennom dagen, ifølge kildene til kanalen, og hun er ofte den første som deler sine tanker til presidenten om innen- og utenrikssaker. Melania skal være en av få som Donald Trump virkelig hører på.

Kate Andersen Brower, forfatteren av boken «First Women: The Grace and Power of America's Modern First Ladies», sier til CNN at «det har aldri vært noen førstedame så sta og trassig som Melania Trump.»

- Hun forstår sin ektemann og hva han står for, og det plager henne rett og slett ikke, sier Brower.

- Hun er ikke et offer, og hun vil ikke forlate Det hvite hus og beklage sin manns oppførsel, sier forfatteren.

- Melania er en del av dette



Verken Melania Trump eller ektemannen har planer om å stille opp på innsettelsen av påtroppende president Joe Biden 20. januar.

Ifølge en kilde i Det hvite hus ble førstedamen først kjent med at Donald Trump ikke skulle på innsettelsen etter at han la ut en melding om det på Twitter. Inntil da, var ikke Melania sikker på om de skulle på innsettelsen eller ikke, skriver CNN.

- Det er ikke første gang hun får vite hva han skal gjøre fordi han tvitret det før han fortalte det til henne, sier kilden i Det hvite hus til CNN.

Men også denne kilden sier at Melania Trump stå ved sin ektemann.

- Hun er en del av dette. Hun kan være taus, men hun er en del av dette, sier kilden.

Med «dette» viser kilden blant annet til presidentens fornektelsen av å ha tapt presidentvalget, samt hans medvirkning til å oppildne tilhengerne med løgner og konspirasjonsteorier.

- Den avtroppende førstedamen har heller ikke gjort noe av betydning i de siste ukene av hennes periode. Hun har ikke opprettet et kontor for hva hun skal gjøre i årene etter Det hvite hus, og har heller ikke hjulpet til med overgangen for den innkommende førstedame Jill Biden - som hun fremdeles ikke har tatt kontakt med, opplyser kilden til CNN.

– Ubegrunnede personangrep og sladder

CNN skriver også at Melania Trump fikk kritikk for ha vært helt taus i dagene etter angrepene på Kongressen, og først kom med en uttalelse fem dager etterpå.

– Jeg er skuffet og motløs over det som skjedde i forrige uke, skrev Melania Trump på hjemmesiden til Det hvite hus 11. januar, fem dager etter stormingen.

Hun benyttet anledningen til å opp kritikken som rettes mot henne og ektemannen.

– De ubegrunnede personangrepene, sladderen og falske anklagene som rettes mot meg, fra mennesker som forsøker å gjøre seg selv relevante, og som har en egen agenda, er skammelige.

– Nå må landet og innbyggerne forsones, dette må ikke brukes i egen vinning, heter det i uttalelsen fra Melania Trump.

Lady Gaga og Tom Hanks

På torsdag ble det klart at Lady Gaga skal fremføre USAs nasjonalsang i innsettelsesseremonien for Joe Biden og Kamala Harris i neste uke, skriver New York Daily News.

På grunn av koronapandemien og sikkerhetssituasjonen blir rammen annerledes enn tidligere år. Det hele vil skje i et 90 minutter langt direktesendt program som skal ledes av skuespiller Tom Hanks, skriver NTB.

