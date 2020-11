CNN-kommentator brast i gråt da de kom med den historiske Trump-nyheten

CNN meldte på lørdag at Joe Biden har vunnet presidentvalget i USA. Det fikk den politiske kommentatoren til å gråte.

NEW YORK (Nettavisen): Lørdag kveld meldte CNN, New York Times, ABC og Fox News at Joe Biden er USAs neste president etter at han vant delstaten Pennsylvania.

En av dem som slet med følelsen etter at CNN erklærte Biden som vinner, var den politiske kommentatoren i CNN, Van Jones.

Han måtte ta til tårene da CNN kom med den historiske nyheten om at Biden er USAs neste president.

- Det er lettere å være en forelder denne morgenen. Det er lettere å fortelle barna at det å si sannhet betyr noe, at det å være en god person betyr noe, sa Van Jones før han begynte å grine.

- Dette har veldig stor betydning for en lang rekke mennesker som har hatt det vondt lenge, sa han på CNNs direktesending.

Videoen av Van Jones som gråter, går nå viralt på sosiale medier.

- Dette er rettferdiggjørelse for mange mennesker, sier Van Jones.

- Hvis du er muslim i dette landet, trenger du ikke lenger å bekymre deg for at presidenten ikke vil ha deg her. Hvis du er en innvandrer, trenger du ikke lenger å bekymre deg for at presidenten vil blir glad for at babyer blir snappet bort, sier Van Jones til sin egen kanal.

