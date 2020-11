CNN: Melania har gitt klar beskjed til Trump

Førstedamen skal ha kommet med en innstendig bønn til Donald Trump.

På lørdag ble Joe Biden erklært som vinner av presidentvalget, og senere på dagen holdt han også sin seierstale til det amerikanske folket. Samtidig har Trump brukt Twitter til å legge ut flere meldinger om at valget er «stjålet» og at det har pågått valgfusk.

Flere søksmål har også blitt sendt inn til domstolene, og Trumps advokat, Rudy Giuliani, har sagt at rettsprossene starter fra og med mandag. Nå går imidlertid Melania Trump ut og ber ektemannen om å gi seg med dette, og dermed erkjenne nederlaget i USA-valget.

Se hele seierstalen til USAs neste president her:



- Førstedamen har sagt at det er på tide å akseptere nederlaget. Hun har gitt sin mening, som hun ofte gjør, skriver CNN, som baserer seg på uttalelser fra en kilde som er nært ekteparet Trump.

Råd fra svigersønnen

Jared Kushner, Trumps svigersønn, som er gift med Ivanka Trump, skal også ha bedt Trump om å erkjenne nederlaget, skriver CNN.

Rudy Giuliani varslet at kampen om presidentembetet ikke er over:



Flere har også vært ute og bedt USAs sittende president om å akseptere tapet på en verdig måte. Senator Mitt Romney, som ved flere andre anledninger har kritisert Trump, er en av få republikanere som hittil har gratulert Biden og Harris med valgseieren.

- Resultatet må respekteres

CNNs Hvite hus-korrespondent Jim Acosta, sier også at hans kontakter i Det hvite hus, forteller ham at noen av Trumps medarbeidere forsøker å overbevise presidenten om at han har tapt.

Susan Collins, som er gjenvalgt senator fra Maine, understreker i en epost til Politico at «delstater har myndighet til å bestemme hvilke spesifikke regler som skal gjelde under valget».

- Alle gyldige stemmer i henhold til delstatens lov bør telles. Anklager om uregelmessigheter kan avgjøres i domstolene. Vi må alle respektere resultatet av valget, skriver hun.

– Vondt å se

Toomey, som er republikansk senator, sier at det «er svært vanskelig å se på Trumps anklager», mens en annen republikansk folkevalgt, Adam Kinzinger, skriver på Twitter at alle anklagene må behandles av domstolene.

Mange amerikanere tok til gatene etter Biden-seieren:



- Slutt å spre desinformasjon som har vist seg å være usann. Dette er i ferd med å bli sinnssykt, sier han.

Også Senatets flertallsleder Mitch McConnell har understreket at alle lovlig innleverte stemmer bør telles, og at det er opp til domstolene å løse eventuelle konflikter.