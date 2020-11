CNN: Trump-ansatte hjelper Biden i det skjulte

Helt i det skjulte har en gruppe ansatte i Det hvite hus begynt å opprette kontakt med påtroppende president Joe Biden for å sikre en god overgangsperiode.

En håndfull ansatte og tidligere ansatte har i ren frustrasjon over at Donald Trump nekter å erkjenne valgnederlaget, tatt saken i egne hender. De har opprettet kontakt med Biden-leiren, for å sikre en god maktoverføring, ifølge CNN.

– Det er ikke noe vi ville ha fått problemer for. Det er bare et tilbud om å hjelpe til. De vet hva vi mener, og hva vi kan og ikke kan si og gjøre, sier en Trump-ansatt til CNN.

Biden-leiren bekrefter at de er blitt kontaktet, men understreker at en overgangsperiode er avhengig av mer enn kontakt under bordet.

Den vil ikke kunne komme i gang før det føderale organet GSA erklærer en vinner. Vanligvis skjer ikke det før den tapende kandidaten har erkjent nederlag.

Det ser det ikke ut til at Trump vil gjøre med det første. Trump-leiren fortsetter nemlig sin kamp mot valgresultatet, men møter lite støtte for sine påstander i rettsvesenet.

Omstridt omtelling i gang

Onsdag ble det imidlertid satt i gang en omtelling i de to største fylkene i Wisconsin som Biden vant. Trump-kampanjen har punget ut 3 millioner dollar for omtellingen, og hevder fylkene var åsted for «de verste uregelmessighetene», uten at det er lagt fram bevis for dette.

Omtellingen der ser uansett ut til å være et skudd i blinde. Biden leder med 577.455 stemmer mot Trumps 213.157 i de to fylkene, og i delstaten totalt vant Demokratenes kandidat med over 20.000 stemmer.

– En selektiv omtelling vil ikke kunne endre på valgresultatet, sier Biden-kampanjens talsperson Nate Evans.

Ordfører Tom Barrett i Milwaukee kaller omtellingen et angrep på byer og minoriteter. Demokraten Mark Thomsen reagerer på at Trump har blinket seg ut to fylker og ikke hele delstaten.

– Det er som å tape Super Bowl, og så si at jeg vil at enkelte angrep skal dømmes etter en annen regelbok enn den som ble brukt på resten av kampen. Dette er essensen av hykleri, juksing og uærlighet, sier Thomsen.

– Slutten på demokratiet som vi kjenner det

Mens omtellingen i Wisconsin går sin gang, ser det ut til at Trump-leiren har endret strategi etter å ha gått på flere nederlag i retten, skriver AP.

Nå handler det om å angripe selve prosessen som pågår i valgkretsene, i håp om å få dem til å underkjenne resultatet.

I Michigan forsøkte to republikanske valgarbeidere å stoppe godkjenningen av valgresultatet, selv om de ikke hadde noen beviser for valgfusk. I Arizona skjer det samme i valgkretser ute på bygda.

Det finnes ingen presedens for Trump-leirens forsøk på å utsette og undergrave godkjenningen av valgresultatet, sier jussprofessor Joshua Douglas ved universitetet i Kentucky.

– Det vil være slutten på demokratiet som vi kjenner det. Dette er bare noe som ikke kan få skje, sier han.

Stille erkjennelse i Senatet

Mens Biden-leiren fortsetter sitt arbeid med å forberede seg på maktovertakelsen, til tross for problemene med at overgangsperioden ikke formelt er i gang, sitter de republikanske toppene fortsatt stille i båten.

Samtidig er det også flere tegn på at selv hardbarka Trump-venner i det stille anerkjenner Biden som valgets vinner. Da påtroppende visepresident Kamala Harris vendte tilbake til Senatet denne uken, ble hun gratulert av flere republikanere og møtt med et kjærlig knokestøt av toppsenatoren Lindsey Graham.

Det ble sett på som et tegn på at republikanerne bak lukkede dører innrømmer det få vil si offentlig: At Joe Biden er valgets vinner, og at han og Harris flytter inn i Det hvite hus i januar.

Ifølge to senatorer var det også tema da Mark Meadows, Trumps stabssjef, besøkte republikanerne i Senatet og ba dem benytte seg av sjansen i Trumps siste 45 dager i Det hvite hus.

– Men jeg må være ærlig med deg og si at han sa det kunne være 45 dager igjen, eller fire år og 45 dager, sier senator John Cornyn fra Texas.

(©NTB)

