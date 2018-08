Coca-Cola kjøper opp kaffekjeden Costa Coffee for 42.2 milliarder kroner.

Fredag ble det kjent at det britiske selskapet Whitbread hadde solgt Costa Coffee til Coca-Cola for nærmere 42.2 milliarder kroner.

Whitbread, som heller vil fokusere mer på hotellkjeden sin Premier Inn, økte aksjene sine med 18 prosent etter at avtalen ble offentliggjort.

Salget markerer enden på et 23-år langt eierskap av Costa, som foreningen i sin tid kjøpte for 206 millioner kroner da kaffekjeden kun hadde 39 butikker. Nå har antallet økt til mer enn 2. 400 i Storbritannia, i tillegg til 1. 400 i mer enn 30 andre land, ifølge Financial Times.

Manglet varm drikke-dekning

Coc-Colas konsernsjef, James Quincy, var godt fornøyd da avtalen var i boks.

- Varm drikke er en en av de få gjenværende segmentene av det totale drikke-landskapet hvor Coca-Cola ikke har et globalt merke. Costa gir oss tilgang til dette markedet gjennom en sterk kaffeplattform, sier han i en uttalelse, ifølge Bloomberg.

For Whitbread utgjør avtalen en «vesentlig bonus» til hva som hadde skjedd om de skulle gjennomført en fisjon, sier Brittain til Financial Times. Et «betydelig flertall» av nettoinntektene fra avtalen, pålydende 41.1 milliarder kroner, kommer til å bli returnert til askjonærene, ifølge Whitbread. Selskapet vil også bruke pengene til å betale ned gjeld.

Brusgigantene vil forgreine seg

Nyhetene om Coca-Colas oppkjøp kommer i kjølvannet av at Pepsi tidligere i august kjøpte opp SodaStream for 26.6 milliarder kroner. Det sistnevnte selskapet står for produksjonen av boblevann-dispensere, og er et tydelig tegn på hvordan brusgigantene ønsker å forgreine seg fra kun sukkerbrus.

Costa er for øvrig større enn rivalkjeden Starbucks i Storbritannia og øker stadig i markeder som Kina.

Cola selger for øyeblikket kun kaffe via merket Georgia i Japan, og det amerikanske merket har noen andre lokale produkter for spesifikke markeder.

