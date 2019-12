Colombia ber om erstatning fra supermarkedkjede etter julegenser-reklame

Colombia krever erstatning fra Walmart etter at supermarkedkjeden reklamerte for en julegenser på sine nettsider som knyttet landet til kokain.

Genseren viser en julenisse som sitter foran et stuebord med tre hvite streker som ser ut som kokain, med teksten: «Let it snow».

I reklameteksten til genseren står det at julenissen «virkelig liker å glede seg over øyeblikket når han får kvalitetssnø, karakter A, fra Colombia. Han legger dem i perfekte linjer på sitt sofabord og tar deretter et stort sniff for å lukte snøens aroma av høy kvalitet».

Genseren ble markedsført av en tredjepartselger på Walmarts canadiske nettsted. De trakk annonsen fra nettstedet, og de ber nå Colombia om unnskyldning.

– Disse genserne representerer ikke Walmarts verdier og har ikke noe på våre nettsider å gjøre, sier den amerikanske gigantkjeden Walmart i en uttalelse.

Leder Camilo Gómez for Colombias etat som har til oppgave å beskytte statens juridiske institusjoner, sier at reklamen krenker Colombia og skader landets omdømme.

I prouktbeskrivelsen av genseren heter det blant annet:

«Vi vet alle hva snø er. Den er hvit, kruttaktig og den beste snøen kommer rett fra Sør-Amerika. Det er dårlige nyheter for den lykkelige gamle julenissen som bor langt borte på Nordpolen. Julenissen gleder seg derfor stort i det øyeblikk han får tak i litt kvalitetsnø av høy kvalitet fra Colombia»

Lørdag 07.12.19 ga butikkgiganten en unnskyldning og fjernet den fra det kanadiske nettstedet, sammen med flere andre juleklær.

Camilo Gómez sier Colombia ønsker å søke erstatning som blant annet skal gå til ofre for narkotikahandel, og hvis den ikke klarer å skaffe det, vil de ta saken for retten, skriver Blu Radio.

Det søramerikanske landet er det landet i verden hvor det produseres mest kokain. Ifølge FN er et område på til sammen 1.700 kvadratkilometer dekket med kokabusker, som er planten kokain lages av.