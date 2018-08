Color Line kansellerer fergeavganger på grunn av uværet

Farevarsel for storm får Color Line til å kansellere avganger.

Fergeselskapet Color Line kansellerer fredag fergeavganger mellom Kristiansand og Hirtshals samt Strømstad og Sandefjord på grunn av værforholdene.

Superspeed 2 mellom Larvik og Hirtshals ser så langt ikke ut til å være rammet, ifølge selskapets nettsider.

Se hvilke ruter som er kansellert her

Sjekk farevarsel for ditt område på yr.no her

- Liten til full storm

Det er sendt ut kulingvarsel for Skagerrak. Det ventes økning til sørvest liten til full storm 25 meter i sekundet fredag morgen og sørvest sterk kuling 20 meter i sekundet fredag ettermiddag, ifølge yr.no.

«Meget høye bølger med lange overhengende kammer. Skummet, som dannes i store flak, driver med vinden i tette hvite strimer så sjøen får et hvitaktig utseende. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes. Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt», heter det i farevarselet.

Farevarselet for kraftig vind gjelder for fylkene Vestfold, Østfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal, Trøndelag og «svært kraftig vind» for Helgeland, Saltfjellet og Salten.

- Vinden har begynt å øke sør på kysten ved Lindesnes. Den kommer til å gradvis øke nordover og vil nå Oslofjorden i løpet ettermiddagen, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt til NTB.

I Stavern i Larvik kommune valgte Foldvik familiepark fredag å stenge parken på grunn av varslene om sterk vind, melder Østlands-Posten.

- For første gang i Foldviks historie ser vi oss nødt til å stenge parken. Det er meldt storm i kasta, noe som utgjør en sikkerhetsrisiko hos oss, skriver ledelsen i parken på sine nettsider.

Farevarsel om regn og vind

Meteorologene har varslet lokalt mye nedbør i Rogaland, Telemark, Buskerud, Oppland og Møre og Romsdal. I tillegg er det farevarsel for kraftig og til dels svært kraftig vind i i en rekke fylker fredag og lørdag.

Politiet advarer

Politiet ber publikum etterkomme de råd som er gitt i farevarslene:

- Ikke legg ut på tur i fjellet, feste løse gjenstander og følg de varslinger og føringer som blir gitt, heter det i en melding fra Innlandet politidistrikt fredag formiddag.

