I et TV-intervju i forbindelse med sin nye bok serverer tidligere FBI-sjef James Comey kraftig kost i retning president Donald Trump.

– Du kan ikke ha en president som ikke gjenspeiler verdiene jeg mener republikanere, demokrater og uavhengige verdsetter, sier Comey i et TV-intervju på ABC, ifølge The New York Times.

Avisen har fått tak i en gjengivelse av det fem timer lange intervjuet ABC skal sende et utdrag av.

Blant andre karakteristikker sier Comey at Trump er «moralsk uskikket til å være president» og kaller ham for en serieløgner.

Etter at utdrag fra Comeys nye bok ble offentliggjort, har Trump kalt Comey «svak», «en løgner» og «en slimål» som bør straffeforfølges.

I forkant av intervjuet kom Trump med denne karakteristikken av den tidligere FBI-sjefen han sparket i fjor vår:

– Sleipe James Comey, en mann som alltid kommer dårlig ut (han er ikke smart!), vil gå inn i historien som den VERSTE FBI-sjefen, med stor margin!

Presidenten mener Comeys nye bok lar mange viktige spørsmål stå ubesvart.

– Som hvorfor han røpet hemmeligstemplet informasjon (fengsel), hvorfor han løy for Kongressen (fengsel), skrev Trump på Twitter.

(©NTB)

