Connor Reed var første briten med påvist corona: - Et mareritt

De fleste som får corona har et mildt sykdomsforløp. Connor Reeds beskriver dagene med sykdom som et mareritt.

Søndag klokken 16 hadde 169 personer i Norge testet positivt på det nye coronaviruset. Samme dag ble den første personen i Norge lagt inn på Drammen sykehus etter å ha blitt smittet, og mandag er ytterligere tre personer som er smittet med viruset lagt inn på sykehus. Det er ikke meldt om alvorlige symptomer hos noen av de andre smittede i Norge, og de er i hjemmeisolering.

Over 111.600 mennesker har nå fått påvist coronasmitte, ifølge nettsiden Worldometers Av disse er det rapportert om 3.884 dødsfall, mens 62.683 til nå har blitt friske igjen fra viruset. En stor studie fra Kina fant at mer enn 80 prosent av sykdomstilfellene har hatt et mildt sykdomsforløp, mens det er syke og eldre som er mest utsatt.

25 år gamle Connor Reed, som bor i Wuhan i Kina, ble den første briten som fikk påvist coronaviruset. Han var ikke innlagt på sykehus, men beskriver i Daily Mail et langt og tøft sykdomsforløp. Samtidig tilbakeviser han det medier har skrevet om at han skal ha hevdet å ha slått viruset med honning og whisky.

Flere medier har omtalt saken. Blant annet Sky News.

Reed, som jobber ved en skole i Wuhan, ble syk i slutten av november, før det nye coronaviruset ble oppdaget, og forteller først om en uke med vanlige forkjølelsessymptomer som at han nyser og har sår hals. Han er nå ikke så syk at han velger å bli hjemme fra jobb. I denne perioden hadde han riktignok litt whiskey i honningdrikken sin, men det han beskriver videre er langt mer dramatisk enn som så.

- Traff meg som et tog

Dag nummer fem erklærer han seg frisk fra forkjølelsen, men to dager senere har han smerter i kroppen, irriterte øyne og smerten og hosten har satt seg i brystet. Han konkluderer med at han fått influensa.

- Symptomene traff meg som et tog og om det ikke finnes et natten over-mirakel, så kommer jeg ikke på jobb i morgen. Det er ikke bare det at jeg føler meg så syk - jeg vil ikke gi dette til kollegene mine, skriver han.

Dag nummer 8 gjør det vondt å stå opp og han forsøker å unngå å hoste for mye fordi det gjør vondt. Apetitten forsvinner og han holder seg inne de neste dagene.

- Et mareritt

Dag 11 forteller Reed at katten hans, som også har virket å være litt dårlig, er død.

- Jeg vet ikke om den har fått det samme som meg, eller om katter kan få menneskeinfluensa.

Selv føler Reed seg bedre denne dagen, men så, på dag 12:

- Jeg har hatt et tilbakefall. Da jeg trodde influensaen begynte å bli bedre har den kommet tilbake med hevn. Pusten er anstrengt. Bare det å stå opp og gå på badet gjør meg pesende og utmattet. Jeg svetter, brenner opp, er svimmel og skjelver. TV-en står på, men jeg forstår ikke noe av det. Dette er et mareritt.

- Jeg har aldri vært så syk i mitt liv, skriver han.

Han beskriver halsen å høres ut som papirpose som krølles sammen når han puster ut, og Reed forstår at han må til lege.

Han bestemmer seg for å ta en taxi til sykehuset, blir diagnostisert med lungebetennelse og blir på sykehuset i seks timer mens det tas flere tester. Han får skrevet ut antibiotika mot lungebetennelsen, men dropper å ta dem i frykt for antibiotikaresistens.

- Halleluja

Dag 17 begynner Reed å føle seg bedre igjen og de neste dagene fortsetter det i riktig retning, men dag 22 er han fremdeles ikke bra nok til å dra på jobb.

- Lungebetennelsen er bra, men nå har jeg smerter som om jeg er kjørt over av en dampveivals. Bihulene mine verker og trommehinnene føles som om de er klare til å poppe. Jeg vet jeg ikke burde, men jeg masserer ørene med bomullspinner for å prøve å få bort smerten.

Men så, over tre uker etter at han først begynte å bli syk:

- Dag 24: Halleluja! Jeg tror jeg er bedre. Hvem visste at en influensa kunne være så fæl?

36 dager etter at Reed begynte å føle seg dårlig får han høre snakk om et nytt virus, reiserestriksjoner og portforbud. Dag 52 får han vite at det er coronaviruset han har hatt. Han skriver at han kan ha blitt smittet på et fiskemarked, og avviser samtidig å ha sett dyr som flaggermus eller koala til salgs på markedet.

- Det eneste litt rare jeg har sett er hele griser og lam, med hodene på.

- Alle norske sykehus står klare

I Italia har myndighetene nå valgt å stenge byer og sette flere millioner mennesker i karantene i kampen mot viruset. Italia er det europeiske landet som har flest smittetilfeller, og over 350 personer er døde.

Under en pressekonferanse mandag sier fagdirektør Svein Lie ved Helsedirektoratet at alle sykehus i Norge er forberedt på å behandle corona-pasienter.

- De som kommer på sykehus har ofte alvorlige symptomer, som lungeinfeksjon. Vi snakker om de større, sentrale sykehusene, svarte Lie på spørsmål om hva behandlingen består i og hvor behandlingen skal skje.

Han sier at norske sykehus har 450 senger til bruk til intensivbehandlingen, men at det er mulig å utvide denne kapasiteten.

Samtidig ber smittevernekspert Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet Norge forberede seg på et krevende scenario med 1.700 sykehusinnleggelser på det meste under en forestående coronaepidemi.

I dette scenarioet, som det påpekes at det er mye usikkerhet rundt, blir en en tredel av pasientene som smittes med viruset syke. Videre tror han at andelen av syke som må legges inn på sykehus kan bli 3 prosent, mens 25 prosent av disse igjen blir innlagt på intensiven.

Han mener imidlertid Norge ligger mer i forkant hva gjelder håndtering av viruset enn det Italia gjorde.

- Vi tror det i liten grad er ukontrollert spredning i Norge. Det er et helt annet bilde enn det Nord-Italia hadde. De oppdaget sin epidemi først da det dukket opp alvorlige tilfeller. Det er et tegn på at epidemien har spredd seg under radaren i flere uker. Vi tror vi er litt mer i forkant her, sa Aavitsland.