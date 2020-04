Coop kritiseres kraftig etter feilmerking: - Svekker troverdigheten til produktene våre

Nå kommer bedriften med forklaring.

Et Facebook-innlegg har det siste døgnet satt fyr på kjøttdiskusjonen.

Innlegget går hardt ut mot Coop-kjøtt, som skal være produsert i Norge. På pakningen kommer det derimot frem at kjøttet har sin opprinnelse i Tyskland.

Forklarer feilen

- Snakk om villedende produktinfo og misbruk av Nyt Norge-merket! Tilliten til matvarekjedene er lik null, og minker før kvar dag. Det er ingen grenser for hva dem er villige til å gjøre for å tjene penger. Kjøp Gilde fra den norske bonden, skriver forfatteren av innlegget.

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, er klar på at slike ting kan ødelegge for merkevaren til kjeden - og kommer med en grundig forklaring på hva som har gått galt i dette tilfellet.

- Dette bildet ble tatt tidligere i år, og denne saken er avklart med både produsent Fatland og Matmark (kjøttet har best før dato 15. januar 2020). Det som har skjedd, er at Fatland har pakket produkter med Coops norske ytrefilet av storfe. Dette kjøttet er norsk og skal ha på Nyt Norge-merket. Fatland gikk så over til å pakke kjøtt for en annen kunde (ikke Coop) som har importert kjøtt. Problemet var at det hang igjen åtte merkelapper med «Coop norsk ytrefilet storfe» og Nyt Norge i maskinen. Dette førte til at åtte produkter fikk Nyt Norge og Coop sitt stempel på og ble sendt til en Coop-butikk, når det ikke var vårt produkt, forklarer Kristiansen til Nettavisen.

UHELDIG: Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, forklarer at det er en menneskelig svikt som har ført til feilmerking av deres produkter.

Og legger til:

- Slike hendelser svekker troverdigheten til produktene våre, og det ser vi alvorlig på. Du skal kunne stole på det du handler hos oss. Det er selvfølgelig leit at vi får så mye juling i sosiale medier, og vi blir beskyldt for å bruke importert kjøtt, når vi vet at Coop alltid prioriterer norske produkter.

Her er et knippe reaksjoner under innlegget:

REAKSJONER: Folk er lite imponerte under Facebook-innlegget.

- Høyere krav til oss enn andre

Bildet som har blitt hyppig delt på Facebook er tatt for nærmere fire måneder siden, men har først fått oppmerksomhet nå. Kristiansen er ikke overrasket over at det er nettopp Coop som er offer for krass kritikk.

- I dette tilfellet var det ikke en gang vårt kjøtt, men en konkurrents importkjøtt. Men slik er ofte sosiale medier, folk slår først og spør etterpå, sier kommunikasjonssjefen.

Avslutningsvis understreker Kristiansen at det alltid vil være den norske bonden som blir prioritert av Coop - og at de er klar over at kundene setter store krav til bedriften deres.

- Coop er eid av kundene og de setter nok derfor større krav til oss enn andre, spesielt til bruk av norske råvarer. Det er bra og noe vi ønsker å leve opp til. Coop er derfor den aktøren som har størst andel norske frukt, grønnsaker og kjøtt. Vi prioriterer alltid den norske bonden så sant det er tilgang, om det er produkter fra Nortura eller Fatland, så ønsker vi mest mulig norske råvarer.

Selv mener forfattren av innlegget, Karl-Petter Trondmo, at det har lite å si at bildet som ble tatt for fire måneder siden først får oppmerksomhet på sosiale medier nå.

Trondmo sier at han har ingen grunn til å tvile på Coops forklaring - og er åpen om at han som selvstendig bonde produserer produkter for bedrifter som Tine og Gilde.