Corona-ekspert sammenlikner med Spanskesyken og 2. verdenskrig

Kjenner du noen som var i Kollen i helga? Da bør du oppsøke dem og sette deg på dem til de har sett dette intervjuet med en av verdens fremste corona-eksperter.

Dr. Richard Hatchett er ekspert på epidemier og folkehelse, og var rådgiver for både begge presidentene George Bush jr. og Barack Obama i USA.

Han er akkurat tildelt oppdraget til 20 millioner pund fra den britiske regjeringen for å haste-utvikle en Covid 19-vaksine. I et 20 minutter langt intervju med Channel 4 i Storbritannia slår han lavmælt og kunnskapsbasert alarm.

Ett av de største problemene, sier han, er at unge folk - som selv føler seg utenfor risikosonen - ikke forstår alvoret i situasjonen.

Se videoen under:

Som jo er et ganske godt apropos til våre egne opplevelser her hjemme i helga, da tusenvis av tilskuere trosset pålegget fra myndighetene om ikke å dra til Holmenkollen Skifestival.

Og da et fly fra Nord-Italia landet på Torp som om ingenting var hendt, og passasjerene kunne gå rett på fest eller hva som helst - i stedet for å få beskjed om å rett i karantene.

Og før du enda en gang blåser av de «hysteriske», og kanskje tenker at akkurat du er utenfor risikosonen, les dette nøye:

Ett av de største problemene vi står overfor, sier Hatchett i intervjuet, er at unge og friske mennesker ikke føler noen risiko selv. Dermed glemmer de at de kan forårsake sykdom og død for en slektning eller en kollega.

«Jeg kan være frisk og fin, jeg mener, jeg er ikke så opptatt av min personlige risiko, men hvis jeg får en forkjølelse eller får symptomer, og jeg går på jobb og jeg håndhilser på min eldre kollega - som kanskje har en kronisk sykdom - så kan jeg bli personlig ansvarlig for denne kollegaens død», sier han i intervjuet.

Og om du fremdeles ikke har forstått hva vi kan stå overfor, så les videre:

Siden det ikke er noen naturlig immunitet i befolkningen, har viruset minst 3 ganger så høy smittsomhet som en vanlig influensa.

Det har minimum 10 ganger så høy dødelighet (om dødeligheten har 1 prosent, noen frykter 3-4 prosent)

I konkrete tall trekker han fram at i storbyen Wuhan i Kina er det så langt påvist 2400 døde av corona-viruset, til tross for sterke, tildels ekstremt effektive tiltak fra kinesiske myndigheter for å stoppe det. Til vanlig dør rundt 1500 mennesker årlig av vanlig influensa - uten tiltak.

Derfor nøler han ikke med å sammenlikne dagens corona med Spanskesyken, som tok omkring 15 000 menneskeliv i Norge. Og han sammenlikner med 2. verdenskrig:

- Det er ikke tullete å sammenlikne det med World War II. Bare se på kineserne. De mobiliserte mot viruset som om de gikk til krig, sier Hatchett.

I intervjuet med Channel 4 peker han deretter på den enorme mobiliseringsviljen britene viste mot tyskerne for 80 år siden, og appellerer til den samme viljen nå. Helt avgjørende er om vi i de vestlige demokratiene klarer å kopiere suksess-historiene fra deler av Kina, Hong Kong, eller Singapore.

Da må folk faktisk følge rådene som myndighetene gir, påpeker han. Og han legger til at det slett ikke er umulig.

- Det er helt opp til oss om vi skal klare det, sier Hatchett, og peker på mulige sukessfaktorer:

At vi klarer å få befolkningen, særlig de unge, til å skjønne alvoret.

At vi setter i gang tiltak, raskt nok og resolutt nok.

At vi får vi hjelp av sommeren som snart er på vei, siden viruset antakelig ikke trives i varme. Og vaksinen som kan komme om 12 - 18 måneder.

For ordens skyld:

På slutten av intervjuet får Hatchett spørsmål om ett av motivene hans for å slå alarm, kan være for å få mer penger til vaksineprosjektet. Til det svarer han at han har arbeidet med dette i 20 år, uten å snakke høyt. Dette er det mest truende han har sett.

Jeg synes ikke Hatchett snakker for høyt. Men han snakker svært tydelig. Slik jeg ser det, må vi klare å ha to tanker i hodet samtidig:

Det er fremdeles viktig at vi ikke setter i gang tiltak som unødig bremser aktiviteten i samfunnet. Og det er viktig at særlig investorer holder hodet kaldt, og fortsetter mest mulig som normalt.

Men når det gjelder den folkelige forståelsen for corona-viruset, så er ikke panikk den akutte faren akkurat nå, men at vi tydeligvis ikke tar det alvorlig nok.

Så igjen: om du kjenner noen av disse kjekkasene som var i Kollen sist helg, eller andre tilsvarende kjekkaser - hils dem og si at de framstår ikke som de aller glupeste i kongeriket.