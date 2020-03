Corona: Er vi verdensmestre i absolutt alt her i landet?

Vel er vi flinke her i landet. Men klarer vi ikke å ta noe helt alvorlig? Er det ikke noe som kan ramme oss - sånn helt på alvor - her i «verdens rikeste land»?

Jeg har en kamerat som arbeider i Kina. Nylig ble han hentet hjem på grunn av corona-viruset. Han kom ikke fra et risiko-område, men ble likevel straks satt i karantene av sin private arbeidsgiver, med hjemmekontor i 14 dager før han fikk vise seg på arbeidsplassen.

Slikt er helt vanlig blant private bedrifter med kontorer i utlandet, forteller han. Men ikke i det offentlige Norge.

På Oslo Universitetssykehus bryr de seg ikke om slikt. Her ble en lege som kom direkte fra Nord-Italia sendt rett i møte med pasienter og kolleger. Ikke engang da hun fikk mistanke selv, og ba om å bli testet, ble det gjort.

Og kanskje er det ikke bare corona-viruset som er smittsomt, kanskje smitter også selve holdningen:

I går slo legevakta alarm om at folk som er satt i corona-karantene, gir mer eller mindre blaffen og er sett både i butikken og på treningssenter.

Kontrasten er mildt sagt stor:

Mens kineserne stenger av provinser og setter hele byer i karantene, japanerne stenger ned skoler, og italienerne gjør det samme i deler av landet - så beholder vi roen her i landet.

Til tross for at Verdens Helseorganisasjon i forrige ba de landene som hadde registrert corona-viruset om å ta umiddelbare og aggressive grep for å stanse smitten.

Norge er blant disse sju landene i verden. I går var det registrert 56 smittede her. Siste tall fra Ullevål sykehus er at nå er 280 personer i karantene.

Men fremdeles nøyer vi oss med å vaske hendene, det får holde. Og i helga sender vi folk til Holmenkollen Skifestival som om ingenting var hendt. Helsemyndighetene ber folk om å laste ned en video med smitte-råd, og ellers følge sunn fornuft. (* Se merknad nederst)

Særlig. Dette er kanskje de samme 25.000 menneskene som tok turen i fjor, der en stor del av dem ravet rundt i dritfylla og klinte og sloss og herjet før de ble fraktet ned igjen i tette og stappfulle T-banevogner.

Jada. Det er typisk norsk å være god, for å holde oss i idrettsterminologien til daværende statsminister Gro Harlem Brundtland etter OL på Lillehammer i 1994.

Og vi vet at det er viktig å unngå panikk. Vi har tradisjon for å ikke være hysteriske her i landet, på 60-tallet hadde NRK til og med en egen instruks om å «ikkje uroa lyarane» unødig.

Og det kan være bra. Det er sikkert riktig at for sterke tiltak, som kan få utilsiktede eller for store samfunnsøkonomiske konsekvenser, kan være mer skadelig enn selve viruset. Vi vet heller ikke så mye om hvor dødelig det er. Kanskje er det ikke farligere enn en vanlig influensa.

Og vi skal ha tillit til helsemyndighetene. Vi vet at de vanligvis gjør en god jobb, og at de antakelig har all informasjon tilgjengelig - og gjør sine informerte valg ut fra det.

Men så registrerer vi at de plutselig ikke har nok plasthansker slik at helsepersonell kan beskytte seg. Og så med ett mangler de reagensglass slik at de ikke kan ta prøver hurtig nok.

Deretter leser vi i New York Times om plutselige og uforklarlige corona-utbrudd og dødsfall på et sykehjem i Seattle. Er det noe vi fremdeles ikke vet? De hadde vel den samme informasjonen der?

Og så blir vi minnet om beredskapen 22. juli. Igjen ser vi for oss bildet av det norske terrorpolitiet i gummibåt ut mot Utøya.

Vi er kanskje ikke så gode i alt, bestandig?

Ikke blir vi alltid beroliget nå heller: Når for eksempel Folkehelseinstituttet blir konfrontert med at Norge kommer helt nede på 16. plass i helseberedskap på Global Health Security (GHS) Index, så blir det latterliggjort av fagdirektør Frode Forland. Og når han får kritikk for det, velger han å ikke svare.

Kan det ha en sammenheng? Kan én av årsakene til at mange ikke tar karantenereglene på alvor, og at det sikkert blir fyllefest i Kollen også i år, være at det heller ikke ser ut som om myndighetene tar det alvorlig?

For å presisere: Helsedirektøren har sagt at de vurderer situasjonen dag for dag, og at de plutselig kan komme med strengere tiltak om nødvendig. Uansett har vi ikke noe annet valg enn å følge myndighetenes råd. De vet mer enn oss. Og antakelig vet de best.

Men sannelig er fallhøyden stor.

* Rett etter at denne kommentaren ble publisert, kom meldingen om at helsemyndighetene vil vurdere Holmenkollen Skifestival på nytt senere i dag.